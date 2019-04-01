HABER

Ankara'da oyları sobada yaktığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 15:44 | Son Güncelleme

Ankara'da oyları sobada yaktığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde oyların sayımı sırasında muhtar oy pusulalarını sobaya atarak yaktığı iddia edilen muhtar adayı ve yakını gözaltına alındı.

İlçeye bağlı 104 seçmenli Oyumiğde Mahallesi'nde dün oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıktaki oylar görevliler tarafından sayım için çıkartıldı.

İddiaya göre, akraba olan iki muhtar adayının yarıştığı seçimde, oyların tasnifi sırasında adaylardan Ü.T'nin kuzeni M.T. muhtar oy pusulalarını alarak yanan sobanın içerisine attı.

Haber verilmesi üzerine muhtar adayı Ü.T. ve M.T. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İlçe Seçim Kurulu tarafından bu mahalledeki muhtarlık seçiminin iptal edildiği, seçimin haziran ayında tekrarlanacağı öğrenildi.

Öte yandan, Yiğitli, Yılmaz ve Tuğla mahallelerinde eşit oy alan muhtar adayları arasında İlçe Seçim Kurulu tarafından kura çekiminin yapılacağı belirtildi.

Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında
Ardahan'da 25 yıl sonra CHP'li başkanArdahan'da 25 yıl sonra CHP'li başkan
Toyota’nın ‘Hayalimdeki Araba Resim Yarışması’nın sonuçları belli olduToyota’nın ‘Hayalimdeki Araba Resim Yarışması’nın sonuçları belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Çubuk Muhtarlık Oy oy pusulası Sandık

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu: Sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir

Ekrem İmamoğlu: Sonuçları YSK Başkanı da teyit etmiştir

Asılan afişler ortalığı karıştırdı! İmamoğlu'ndan çağrı!

Asılan afişler ortalığı karıştırdı! İmamoğlu'ndan çağrı!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Neden 'Acun'la çalıştın' diyenlere tepki!

Neden 'Acun'la çalıştın' diyenlere tepki!

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde!

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde!

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven'den son dakika yerel seçim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

Kilis'te çok sayıda patlayıcı bulundu!

Kilis'te çok sayıda patlayıcı bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakırköy sahil yolunda tren üst geçidine çarpan TIR devrildi!

Tren üst geçidine çarpan TIR devrildi!

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

'Atak' Brezilya'yı büyüledi

'Atak' Brezilya'yı büyüledi

Satın aldığı evde insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Satın aldığı evde insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Gaziantep'te yıkılan köprü drone ile görüntülendi

Gaziantep'te yıkılan köprü drone ile görüntülendi

Çekmeköy'de ormanlık alanda bulunan havan mermisi patlatıldı

Çekmeköy'de ormanlık alanda bulunan havan mermisi patlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.