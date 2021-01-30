HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara’da parka giderken 5 metrelik çukura düşen çocuğun bacağı kırıldı

Ankara’da parka giderken 5 metrelik çukura düşen çocuğun bacağı kırıldı

30.01.2021 03:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ankara’da parka giderken 5 metrelik çukura düşen çocuğun bacağı kırıldı

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde oyun oynamak için parka giden 11 yaşındaki çocuk, karda ayağı kayınca yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura düşerek bacağını kırdı.Ankara’nın Pursaklar ilçesinde 11 yaşındaki Oğuz, arkadaşlarıyla oyun oynamak için parka giderken yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura düştü.

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde oyun oynamak için parka giden 11 yaşındaki çocuk, karda ayağı kayınca yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura düşerek bacağını kırdı.
Ankara’nın Pursaklar ilçesinde 11 yaşındaki Oğuz, arkadaşlarıyla oyun oynamak için parka giderken yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura düştü. Düşmenin etkisiyle bacağı kırılan çocuğu kurtarmak için olay yerine itfaiye ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin yardımıyla mahsur kaldığı yerden çıkarılan çocuk, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Zemindeki metrelerce uzunluğundaki çukurun ise nasıl meydana geldiği bilinmiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu
İstanbul-Tahran seferini yapan THY uçağı hava muhalefeti nedeniyle iniş yapamadıİstanbul-Tahran seferini yapan THY uçağı hava muhalefeti nedeniyle iniş yapamadı
Defacto çağrı merkezine nasıl erişilir?Defacto çağrı merkezine nasıl erişilir?

En Çok Okunan Haberler

İrfan Can Kahveci düğümü çözüldü! İşte yeni takımı

İrfan Can Kahveci düğümü çözüldü! İşte yeni takımı

Bartın'da batan geminin dalgalarda kırılma anı görüntüleri ortaya çıktı

Bartın'da batan geminin dalgalarda kırılma anı görüntüleri ortaya çıktı

Bakan Koca: 17 ilde mutasyonlu virüs görüldü

Bakan Koca: 17 ilde mutasyonlu virüs görüldü

İstifalar sonrası CHP'den ilk açıklama

İstifalar sonrası CHP'den ilk açıklama

Esra Erol'da Mevla Kaya şoke etti! Eşi ve sevgilisiyle yaşıyor

Esra Erol'da Mevla Kaya şoke etti! Eşi ve sevgilisiyle yaşıyor

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

17 bin lira harcayıp fotokapanla yakaladı! Kimliği şoke etti

17 bin lira harcayıp fotokapanla yakaladı! Kimliği şoke etti

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Diğer Haberler

Fuhuş yapılan evi takibe alan polis, şüphelileri suçüstü yakaladı

Fuhuş yapılan eve operasyon! Suçüstü yakalandılar

İstanbul-Tahran seferini yapan THY uçağı hava muhalefeti nedeniyle iniş yapamadı

İstanbul-Tahran seferini yapan THY uçağı hava muhalefeti nedeniyle iniş yapamadı

Maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı

Maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Habertürk canlı yayınında gerginlik! Hilal Kaplan yayından alındı

Gergin anlar! Hilal Kaplan yayından alındı

İş yerine molotof attığı sırada bekçilere yakalandı

İş yerine molotof attığı sırada bekçilere yakalandı

Son dakika! Esenyurt'ta plastik fabrikasında yangın

Esenyurt'ta korkutan fabrika yangını!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.