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  4. Ankara’da pazarda uyuşturucu ticareti yapan çeteden 17 kişi tutuklandı

Ankara’da pazarda uyuşturucu ticareti yapan çeteden 17 kişi tutuklandı

13.03.2021 04:38 | Son Güncelleme:
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Ankara’da pazar tezgahında sahte para ile uyuşturucu ticareti yapan çeteye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 110 kişiden 17’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ankara’da pazar tezgahında sahte para ile uyuşturucu ticareti yapan çeteye yönelik yapılan operasyonda 110 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Ankara’da pazar tezgahında sahte para ile uyuşturucu ticareti yapan çeteye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 110 kişiden 17’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara’da pazar tezgahında sahte para ile uyuşturucu ticareti yapan çeteye yönelik yapılan operasyonda 110 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Adliyeye götürülen 110 kişiden 81’i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 29 şüpheli savcılığa sevk edildi. Savcılığa sevk edilen 29 şüpheliden 17’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan polis, hakkında yakalama kararı olan firari 1 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

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