HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara’da pikap kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara’da pikap kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

17.02.2021 09:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ankara’da pikap kamyonete arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara’da kamyonete arkadan çarpan pikaptaki 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.Olay, sabah saatlerinde Ankara Çevreyolu üzerinde Ayaş yolu varyantında meydana geldi.

Ankara’da kamyonete arkadan çarpan pikaptaki 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Ankara Çevreyolu üzerinde Ayaş yolu varyantında meydana geldi. Onur B. kontrolündeki 06 BCZ 308 plakalı pikap, Ercan K. idaresindeki 80 AAD 773 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada pikapta bulunan yolcu B.A.D. hayatını kaybederken, sürücü Onur B. yaralandı. İki araç da kullanılamaz hale gelirken, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralı Onur B., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin başlattığı inceleme kapsamında kamyonet sürücüsü Ercan K.’nın ifadesine başvurdu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gökyüzünde evlilik teklifi! Gökyüzünde evlilik teklifi!
Yasaklar kalkıyor mu? Kritik toplantı bugünYasaklar kalkıyor mu? Kritik toplantı bugün
Kompozisyon nasıl yazılır? Giriş, gelişme ve sonuçta nelere dikkat edilir?Kompozisyon nasıl yazılır? Giriş, gelişme ve sonuçta nelere dikkat edilir?

En Çok Okunan Haberler

HDP'den 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin açıklama

HDP'den 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin açıklama

Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu

Eksi 10 derecede narkozla ölüm uykusu

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Survivor'da şok veda! Ünlü isim elendi

Survivor'da şok veda! Ünlü isim elendi

Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!

Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Diğer Haberler

Son Dakika: MSB duyurdu: 5'i Rusya, 1'i Libya uyruklu 6 kişi yakalandı

Aralarında 5 tane Rus var

Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 16 Şubat 2021

İkramiye 11 milyonu aştı! İşte çekiliş sonuçları

Bakan duyurdu! Türksat 5A için kritik tarih belli oldu

Bakan duyurdu! Türksat 5A için kritik tarih belli oldu

Son Dakika: Diyarbakır'da ablası Gülistan'ı öldüren Abdullah Şaylemez tutuklandı

Ablasını öldüren Abdullah Şaylemez tutuklandı

Pendik’te servis aracının motosiklete çarptığı korkunç kaza saniye saniye kamerada

Bunun adı mucize! Korkunç anlar saniye saniye kamerada

Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu!

İstanbul trafiğine kar etkisi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.