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Ankara'da sağanak sele neden oldu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 18:48 | Son Güncelleme

ÇOK SAYIDA ARAÇ ZARAR GÖRDÜ Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, Etimesgut'ta hayatı felç etti.

Ankara'da sağanak sele neden oldu (2)

ÇOK SAYIDA ARAÇ ZARAR GÖRDÜ
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, Etimesgut'ta hayatı felç etti. Yaklaşık 2 saat süren yağış dolayısıyla çok sayıda iş yerini su bastı. Vatandaşlar iş yerlerindeki suyu kovalarla tahliye etti. Yağış dolayısıyla cadde ve sokakların göle döndüğü ilçede çok sayıda otomobil ile Ankara Büyükşehir Belediyesine ait bazı yolcu otobüsleri de mahsur kaldı. Yolda kalanlar araçlarını iterek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.
Bu arada ilçede düğün salonuna ait otoparkta bulunan çok sayıda araç sular altında kalarak, zarar gördü.
BELEDİYE EKİPLERİ ÇALIŞMASINI SÜRDÜRÜYOR
İlçede yaşanan sel sonrası Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan araçları ve sürücüleri kurtarmak için çalışma başlattı. Kentte sağanak yağış Etimesgut'un yanı sıra Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde de etkili oluyor.

Özkan ARSLAN- Muhammet BAYRAM- Fatih POYRAZ- Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)

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Ankara'da sağanak sele neden oldu (2)Ankara'da sağanak sele neden oldu (2)Ankara'da sağanak sele neden oldu (2)Ankara'da sağanak sele neden oldu (2)

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