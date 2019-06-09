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Ankara'da sağanak sele neden oldu (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 21:59 | Son Güncelleme

ANNE İLE KIZI BOĞULMAKTAN SON ANDA KURTARILDI Ankara’da, etkili olan sağanak nedeniyle bodrum kattaki evlerinde mahsur kalan Nurgül Artan (46) ve kızı Sude Oğuzman (17), kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Ankara'da sağanak sele neden oldu (4)

ANNE İLE KIZI BOĞULMAKTAN SON ANDA KURTARILDI
Ankara’da, etkili olan sağanak nedeniyle bodrum kattaki evlerinde mahsur kalan Nurgül Artan (46) ve kızı Sude Oğuzman (17), kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı. Ankara genelinde etkili olan sağanak, Sincan ilçesinde su baskınlarına neden oldu. Ulubatlı Hasan Mahallesi Birgül Sokak’taki apartmanın bodrum katında oturan Nurgül Artan ve kızı Sude Oğuzman, bir anda yükselen sel suları nedeniyle dairede mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, boğulmak üzere olan anne ve kızını kurtarmak için çalışma başlattı. Dairenin kapısını kıran Fatih Polis Merkezi'nde görevli Komiser Yardımcıları Hakan Gür ve Kadir Gönüllüer, sel sularının tahliye edilmesini sağladı. Yüksekliği 1,5 metreyi bulan suların arasından son anda kurtarılan anne ve kızı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)

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Ankara'da sağanak sele neden oldu (4)Ankara'da sağanak sele neden oldu (4)

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