Ankara’da uyuşturucu operasyonu

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uygulamada üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ticaret ve imalatının önlenmesine yönelik çalışmalarda 18 Ekim tarihinde Mamak ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan C.K. ve T.K. adlı şahısların yapılan üst aramasında 200 gram skung ve 20 gram kubar esrar olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi. Bir diğer operasyonda ise ekipler, Yenimahalle’de şüphe üzerine durdurulan H.O.K. idaresindeki araçta 1 gram metamfatemin, 3 adet satışı yasak olan uyuşturucu hap ve 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirdi.

Bahse konu iki olayda ele geçen malzemelere el konularak, 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

