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Ankara'da yakıt yüklü tren raydan çıktı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 18:45 | Son Güncelleme

VAGONLARDAKİ YAKIT TAHLİYE EDİLDİ Ankara'nın Sincan ilçesinde raydan çıkan akaryakıt yüklü trenin lokomotifi ve vagonların kurtarılması için TCDD ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ankara'da yakıt yüklü tren raydan çıktı (3)

VAGONLARDAKİ YAKIT TAHLİYE EDİLDİ
Ankara'nın Sincan ilçesinde raydan çıkan akaryakıt yüklü trenin lokomotifi ve vagonların kurtarılması için TCDD ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor. Çalışma kapsamında önce 4 vagondaki mazot, tahliye hortumlarıyla tankerlere aktarıldı. Mazot, tankerlerle özel bir akaryakıt istasyonuna götürüldü. Tahliye edilen vagonlardan 3'ü, başka bir lokomotifle çekilerek raylara çıkarıldı. Diğer vagonlar ile lokomotifi kurtarma çalışması ise sürüyor. Lokomotif ile vagonlar, tümünün raylara çıkarılmasının ardından çekilecek.

FOTOĞRAFLI

Ankara'da yakıt yüklü tren raydan çıktı (3)Ankara'da yakıt yüklü tren raydan çıktı (3)Ankara'da yakıt yüklü tren raydan çıktı (3)Ankara'da yakıt yüklü tren raydan çıktı (3)

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