HABER

Ankara'da yeni yıl öncesi vatandaşlar alışveriş merkezlerine akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 18:52 | Son Güncelleme

Başkentte hem hafta sonu dolayısıyla hem de yeni yıl öncesi vatandaşlar alışveriş merkezlerini tercih etti.

Başkentte hem hafta sonu dolayısıyla hem de yeni yıl öncesi vatandaşlar alışveriş merkezlerini tercih etti. Kent merkezinde bulunan bir çok alışveriş merkezi soğuk havanın etkisi ile de hınca hınç doldu. Alışveriş merkezine çocukları ile gelen aileler yeni yıl alışverişi yaptı. Çocuklar ise alışveriş merkezleri içerisinde bulunan yeni yıla özel oyun alanlarında doyasıya eğlendi. Alışveriş merkezinde ayrıca konser ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Alışveriş merkezine akın eden vatandaşların bol bol alışveriş yaptıkları görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Alışveriş merkezi içerisinden görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Oyun oynayan çocuklardan görüntü

-Detay

Haber-Kamera: Selen YALAZ/ANKARA,(DHA)

Kargalar öldükten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bilim bile bu sırrı çözemiyorKargalar öldükten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bilim bile bu sırrı çözemiyor
Önce kartopu oynadılar, sonra maç yaptılarÖnce kartopu oynadılar, sonra maç yaptılar
Burdur'daki zincirleme kazada ölen şehit babası, toprağa verildiBurdur'daki zincirleme kazada ölen şehit babası, toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

O sözler çileden çıkardı! 'Yavaş çıkar, terbiyesiz'

O sözler çileden çıkardı! 'Yavaş çıkar, terbiyesiz'

Muharrem İnce'den sert çıkış: Delikanlı gibi aday ol

Muharrem İnce'den sert çıkış: Delikanlı gibi aday ol

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

Mardin'de yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Milli Piyango'da büyük değişiklik! Herkes zenginlik hayali kuruyor ama...

Erdoğan ve Merkel arasında kritik görüşme

Erdoğan'dan kritik görüşme!

Öldürülen sporcunun ailesinden kadın cinayetlerine tepki

Öldürülen sporcunun ailesinden kadın cinayetlerine tepki

Kayak merkezinde telesiyej arızası! Onlarca kişi 2.5 saat mahsur kaldı

Kayak merkezinde büyük panik! Onlarca kişi mahsur kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.