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Ankara’daki provokatif bildirideki sosyal medya adresinin Furkan Vakfı ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı

17.01.2021 14:20 | Son Güncelleme:
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Ankara’nın Mamak ilçesinde bazı binaların kapılarına bırakılan provokatif bildirilerle ilgili yapılan araştırmada, bildiride belirtilen sosyal medya hesabı kullanıcısının Furkan Vakfı ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.Edinilen bilgiye göre, Mamak’ta bugün bazı sokaklarda bina kapılarına bildiri bırakılması üzerine güvenlik güçleri inceleme başlattı.

Ankara’nın Mamak ilçesinde bazı binaların kapılarına bırakılan provokatif bildirilerle ilgili yapılan araştırmada, bildiride belirtilen sosyal medya hesabı kullanıcısının Furkan Vakfı ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Mamak’ta bugün bazı sokaklarda bina kapılarına bildiri bırakılması üzerine güvenlik güçleri inceleme başlattı. Yapılan incelemede bildiri üzerinde “bize ulaşın” diye belirtilen F.S. isimli sosyal medya hesabının Furkan Vakfı ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Ayrıca bildiri metninde yer alan “İmanımızı nasıl muhafaza ederiz” isimli videonun Furkan TV isimli sosyal medya kanalından paylaşıldığı ve videonun Furkan Vakfı Başkanı olarak tanınan Alparslan Kuytul’un 2009 yılındaki konuşması olduğu tespit edildi. Bildiriyi dağıtanlara yönelik yakalama çalışmaları devam ediyor.

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