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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ayhan Yılmaz kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 21:53 | Son Güncelleme

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ayhan Yılmaz kazandı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ayhan Yılmaz kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Yılmaz 44 bin 677, İYİ Parti adayı Hüseyin Burgaz 11 bin 780, BBP adayı Ebubekir Aktaş 3 bin 94 oy aldı.

- Yılmaz'ın öz geçmişi

Ankara Pursaklar nüfusuna kayıtlı olan Ayhan Yılmaz, 1963 yılında Altındağ'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. El-Ezher ve Medine İslam üniversitelerinde İslam Hukuku alanında öğrenim gördü.

Siyasi hayatına Refah Partisinde başlayan Yılmaz sırasıyla, Refah Partisi İl Yönetim Kurulu Üyesi, Fazilet Partisi İl Başkan Yardımcısı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fazilet Partisi Grup Başkan Vekili, Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili (3 dönem), AK Parti Ankara İl SKM Başkanı (5seçim), AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı, 25. Dönem Ankara Milletvekili olarak görev yaptı.

Evli ve 4 çocuk babası olan Ayhan Yılmaz, iyi derecede Arapça bilmektedir ve ticaret ile uğraşmaktadır.

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seçim 2019

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