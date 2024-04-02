Ankilozan Spondilit nedir? Ankilozan Spondilit belirtileri ve tedavisi

Ankilozan Spondilit genellikle bel ağrısı ve sertlikle başlar. Sabahları daha belirgin olan bu ağrı ve sertlik, hastalığın belirgin bir işareti olabilir. Zamanla, omurga giderek daha fazla etkilenir ve kişi dik durmakta, yürümekte ve hatta nefes almakta zorlanabilir. Bu durum, kişinin günlük yaşamını önemli ölçüde etkileyebilir ve işlevselliğini azaltabilir. Ankilozan Spondilit ayrıca diğer organları da etkileyebilir. Gözlerde, kalpte, akciğerlerde ve böbreklerde inflamasyon ve problemlere neden olabilir. Bu nedenle, hastalığın sadece eklem problemleriyle sınırlı olmadığını unutmamak önemlidir.

Ankilozan Spondilit nedir?

Ankilozan Spondilit (AS), omurgayı ve diğer eklemleri etkileyen kronik bir iltihaplı romatizmal hastalıktır. Halk arasında "omurga romatizması" veya "Bechterew hastalığı" olarak da bilinir. AS'nin gelişmesinde genetik faktörler önemli rol oynar. AS'de bağışıklık sistemi, omurga ve diğer eklemlerdeki sağlıklı dokulara saldırarak iltihaplanmaya neden olur.

Ankilozan Spondilit belirtileri nelerdir?

Ankilozan Spondilit genellikle belirli belirtilerle başlar ve zamanla semptomlar şiddetlenebilir. Ankilozan Spondilit belirtileri şunları içerebilir:

Ankilozan Spondilit'in en yaygın belirtisi bel ağrısıdır.

Özellikle sabahları belirginleşen ağrı genellikle belin alt kısmında hissedilir.

Sabahları uyanır uyanmaz vücutta sertlik ve hareket kısıtlılığı hissi yaşanabilir. Bu durum hastalığın karakteristik bir özelliğidir.

Omurga ve pelvik bölgedeki eklemlerdeki inflamasyon nedeniyle sırtta sertlik ve hareket kısıtlılığı gelişebilir.

Ankilozan Spondilit ilerledikçe omurga esnekliğini kaybedebilir ve zamanla kişide omurga eğriliği (kifoz) gelişebilir.

Hastalık, pelvik bölgedeki sakroiliak eklemleri etkileyebilir ve bu da kalça ve leğen kemiği çevresinde ağrıya neden olabilir.

Kronik ağrı ve hareket kısıtlılığına bağlı olarak, hastalar genellikle uykusuzluk ve yorgunluk hissederler.

Ankilozan Spondilit, sadece omurga ve pelvik bölgedeki eklemleri değil, aynı zamanda diğer büyük eklemleri de etkileyebilir, özellikle dizler, omuzlar ve ayak bilekleri gibi.

Birçok Ankilozan Spondilit hastasında, gözlerde iltihaplanma (üveit) gibi gözle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir.

Ankilozan Spondilit tedavisi nasıl yapılır?

AS'nin kesin bir tedavisi olmasa da, doğru tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleri ile hastalar aktif ve üretken bir yaşam sürdürebilirler. Erken teşhis ve tedavi, hastalığın uzun vadeli sonuçlarını iyileştirmede önemli rol oynar. Ankilozan Spondilit tedavisi için kullanılabilecek temel yöntemler şöyledir:

Ağrı ve iltihapları azaltmak için ilaç tedavisi kullanılabilir.

Ağrı ve iltihap kesicilere yanıt vermeyen daha şiddetli durumlarda biyolojik ilaçlar kullanolabilir.

Kısa süreli olarak kortizon tedavisi uygulanabilir.

Düzenli egzersiz yapmak önemlidir. Yoga, yüzme ve pilates gibi egzersizler AS hastaları için önerilir.

Fizyoterapistler tarafından yapılan manuel terapi, eklemlerin hareket kabiliyetini ve kasların gücünü artırır.

TENS ve ultrason gibi elektroterapi yöntemleri, ağrıyı azaltmak ve kas spazmlarını gevşetmek için kullanılır.

Nadir durumlarda, omurgadaki deformiteleri düzeltmek veya hasarlı eklemleri onarmak için cerrahi müdahale gerekebilir.

Sağlıklı beslenmek, sigarayı bırakmak ve yeterli uyku almak tedavi için önemlidir.

Ankilozan Spondilit nerede ağrı yapar?

Ankilozan Spondilit, genellikle omurga ve pelvik bölgedeki eklemlerde ağrıya neden olan bir hastalıktır. Özellikle aşağıdaki bölgelerde ağrı ve rahatsızlık hissedilebilir:

Bel

Sırt

Kalça

Leğen kemiği

Omurga ve pelvik eklemleri, özellikle dizler, omuzlar, ayak bilekleri ve göğüs kafesi eklemleri

Bazı durumlarda gözlerde ağrı olabilir.

Ankilozan Spondilit hastalığı iyileşir mi?

Ankilozan Spondilit'in (AS) kesin bir tedavisi olmasa da Ankilozan Spondilit tedavisi ile semptomları kontrol altına almak ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak mümkündür. Erken teşhis ve tedavi, hastalığın uzun vadeli sonuçlarını iyileştirmede önemli rol oynar.

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorunuz varsa doktorunuza danışmanız önemlidir.





