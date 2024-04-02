HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Ankilozan Spondilit nedir? Ankilozan Spondilit belirtileri ve tedavisi

Ankilozan Spondilit nedir? Ankilozan Spondilit belirtileri ve tedavisi

Cem Ölmez Cem Ölmez
25.03.2024 20:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankilozan Spondilit kronik bir inflamatuar hastalık olup genellikle omurga ve pelvik bölgelerdeki eklemleri etkileyen bir tür romatizmal hastalıktır. Ankilozan Spondilit genellikle genç erişkinlerde başlar ve yaşam boyu devam edebilir. Bu hastalık, omurga kemiklerinin arasındaki eklemleri ve eklemleri esnekliğini kaybettirerek zamanla omurga hareketlerini kısıtlar. Bu durum, kişinin hareket kabiliyetini ciddi şekilde etkileyebilir ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir.

Ankilozan Spondilit nedir? Ankilozan Spondilit belirtileri ve tedavisi

İçindekiler

  • Ankilozan Spondilit nedir?
  • Ankilozan Spondilit belirtileri nelerdir?
  • Ankilozan Spondilit tedavisi nasıl yapılır?
  • Ankilozan Spondilit nerede ağrı yapar?
  • Ankilozan Spondilit hastalığı iyileşir mi?

Ankilozan Spondilit genellikle bel ağrısı ve sertlikle başlar. Sabahları daha belirgin olan bu ağrı ve sertlik, hastalığın belirgin bir işareti olabilir. Zamanla, omurga giderek daha fazla etkilenir ve kişi dik durmakta, yürümekte ve hatta nefes almakta zorlanabilir. Bu durum, kişinin günlük yaşamını önemli ölçüde etkileyebilir ve işlevselliğini azaltabilir. Ankilozan Spondilit ayrıca diğer organları da etkileyebilir. Gözlerde, kalpte, akciğerlerde ve böbreklerde inflamasyon ve problemlere neden olabilir. Bu nedenle, hastalığın sadece eklem problemleriyle sınırlı olmadığını unutmamak önemlidir.

Ankilozan Spondilit nedir?

Ankilozan Spondilit (AS), omurgayı ve diğer eklemleri etkileyen kronik bir iltihaplı romatizmal hastalıktır. Halk arasında "omurga romatizması" veya "Bechterew hastalığı" olarak da bilinir. AS'nin gelişmesinde genetik faktörler önemli rol oynar. AS'de bağışıklık sistemi, omurga ve diğer eklemlerdeki sağlıklı dokulara saldırarak iltihaplanmaya neden olur.

Ankilozan Spondilit belirtileri nelerdir?

Ankilozan Spondilit genellikle belirli belirtilerle başlar ve zamanla semptomlar şiddetlenebilir. Ankilozan Spondilit belirtileri şunları içerebilir:

  • Ankilozan Spondilit'in en yaygın belirtisi bel ağrısıdır.
  • Özellikle sabahları belirginleşen ağrı genellikle belin alt kısmında hissedilir.
  • Sabahları uyanır uyanmaz vücutta sertlik ve hareket kısıtlılığı hissi yaşanabilir. Bu durum hastalığın karakteristik bir özelliğidir.
  • Omurga ve pelvik bölgedeki eklemlerdeki inflamasyon nedeniyle sırtta sertlik ve hareket kısıtlılığı gelişebilir.
  • Ankilozan Spondilit ilerledikçe omurga esnekliğini kaybedebilir ve zamanla kişide omurga eğriliği (kifoz) gelişebilir.
  • Hastalık, pelvik bölgedeki sakroiliak eklemleri etkileyebilir ve bu da kalça ve leğen kemiği çevresinde ağrıya neden olabilir.
  • Kronik ağrı ve hareket kısıtlılığına bağlı olarak, hastalar genellikle uykusuzluk ve yorgunluk hissederler.
  • Ankilozan Spondilit, sadece omurga ve pelvik bölgedeki eklemleri değil, aynı zamanda diğer büyük eklemleri de etkileyebilir, özellikle dizler, omuzlar ve ayak bilekleri gibi.
  • Birçok Ankilozan Spondilit hastasında, gözlerde iltihaplanma (üveit) gibi gözle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir.

Ankilozan Spondilit tedavisi nasıl yapılır?

AS'nin kesin bir tedavisi olmasa da, doğru tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleri ile hastalar aktif ve üretken bir yaşam sürdürebilirler. Erken teşhis ve tedavi, hastalığın uzun vadeli sonuçlarını iyileştirmede önemli rol oynar. Ankilozan Spondilit tedavisi için kullanılabilecek temel yöntemler şöyledir:

  • Ağrı ve iltihapları azaltmak için ilaç tedavisi kullanılabilir.
  • Ağrı ve iltihap kesicilere yanıt vermeyen daha şiddetli durumlarda biyolojik ilaçlar kullanolabilir.
  • Kısa süreli olarak kortizon tedavisi uygulanabilir.
  • Düzenli egzersiz yapmak önemlidir. Yoga, yüzme ve pilates gibi egzersizler AS hastaları için önerilir.
  • Fizyoterapistler tarafından yapılan manuel terapi, eklemlerin hareket kabiliyetini ve kasların gücünü artırır.
  • TENS ve ultrason gibi elektroterapi yöntemleri, ağrıyı azaltmak ve kas spazmlarını gevşetmek için kullanılır.
  • Nadir durumlarda, omurgadaki deformiteleri düzeltmek veya hasarlı eklemleri onarmak için cerrahi müdahale gerekebilir.
  • Sağlıklı beslenmek, sigarayı bırakmak ve yeterli uyku almak tedavi için önemlidir.

Ankilozan Spondilit nerede ağrı yapar?

Ankilozan Spondilit, genellikle omurga ve pelvik bölgedeki eklemlerde ağrıya neden olan bir hastalıktır. Özellikle aşağıdaki bölgelerde ağrı ve rahatsızlık hissedilebilir:

  • Bel
  • Sırt
  • Kalça
  • Leğen kemiği
  • Omurga ve pelvik eklemleri, özellikle dizler, omuzlar, ayak bilekleri ve göğüs kafesi eklemleri
  • Bazı durumlarda gözlerde ağrı olabilir.

Ankilozan Spondilit hastalığı iyileşir mi?

Ankilozan Spondilit'in (AS) kesin bir tedavisi olmasa da Ankilozan Spondilit tedavisi ile semptomları kontrol altına almak ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak mümkündür. Erken teşhis ve tedavi, hastalığın uzun vadeli sonuçlarını iyileştirmede önemli rol oynar.

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorunuz varsa doktorunuza danışmanız önemlidir.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van'da Abdullah Zeydan kararını protesto eden vatandaşlara polis müdahale etti!Van'da Abdullah Zeydan kararını protesto eden vatandaşlara polis müdahale etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan net mesajlar verdi: 'Ya hatalarımızı görerek kendimizi toplarız ya da...'Cumhurbaşkanı Erdoğan net mesajlar verdi: 'Ya hatalarımızı görerek kendimizi toplarız ya da...'
İstanbul'da o ilçede seçimi CHP kazanmıştı! İmamoğlu duyurdu: 'Oylar yeniden sayılacak'İstanbul'da o ilçede seçimi CHP kazanmıştı! İmamoğlu duyurdu: 'Oylar yeniden sayılacak'
Anahtar Kelimeler:
ankilozan ankilozan spondilit
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe Kongre Üyeleri'nden Ali Koç'a 4 konuda tam yetki!

Fenerbahçe Kongre Üyeleri'nden Ali Koç'a 4 konuda tam yetki!

İstanbul'da yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti, işte yangının çıkış nedeni...

İstanbul'da yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti, işte yangının çıkış nedeni...

Icardi attı, G.Saray kazandı! Okan Buruk'tan yeni rekor

Icardi attı, G.Saray kazandı! Okan Buruk'tan yeni rekor

İstanbul'da o ilçede seçimi CHP kazanmıştı! İmamoğlu duyurdu: 'Oylar yeniden sayılacak'

İstanbul'da o ilçede seçimi CHP kazanmıştı! İmamoğlu duyurdu: 'Oylar yeniden sayılacak'

Kabine'de revizyon iddiası: 7 Bakan'ın istifasını isteyecek!

Kabine'de revizyon iddiası: 7 Bakan'ın istifasını isteyecek!

Balkondan girip cinsel saldırıda bulundu! İfadesi şoke etti: 'Beni periler çağırdı'

Balkondan girip cinsel saldırıda bulundu! İfadesi şoke etti: 'Beni periler çağırdı'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.