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Anne adayları dikkat! Bu problemler doğum sonrası da görülebilir

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Dermatoloji (Cildiye) ve Kozmetik Uzmanı Dr. Serra Hande Öcal, deri de döküntü, vücutta kaşıntı, gebelik lekesi, sivilcelerde artış, kılcal damarlarda belirginleşme, benlerde artış, çatlak oluşumu, tırnak batması gibi sağlık sorunlarının doğum sonrası görülebileceğine dikkat çekti.

Anne adayları dikkat! Bu problemler doğum sonrası da görülebilir

Anne adaylarının hamilelik sonrası yeni döneminde sık karşılaşılan bir deri döküntüsü olan toksik eritem, sivilceye benzer etrafı kızarık sarı-beyaz kabarıklıklar görülmektedir diyen Büyük Anadolu Hastaneleri Dermatoloji (Cildiye) ve Kozmetik Uzmanı Dr. Serra Hande Öcal, mutlaka uzman desteği alınması gerektiğini söyledi.

Hamilelik döneminde hormonsal değişiklik nedeniyle deride ve saçlarda farklılıklar gözlendiğini belirten Uzm. Dr. Serra Hande Öcal, "Bu fizyolojik değişimler yüzünden; tırnakta değişimler, saçlarda ve ciltte döküntüler meydana gelmektedir. Bu yüzden hamilelik döküntüleri bu dönemde normal karşılanır. Vücutta kaşıntı, gebelik lekesi, sivilceler de artış, kılcal damarlarda belirginleşme, benlerde artış, çatlak oluşumu, tırnak batması gibi sağlık sorunları şeklinde görülmektedir” dedi.

DOKTORUNUZA BAŞVURUN

Hande Öcal, “Doğumdan sonraki 1-2 gün içerisinde ortaya çıkan bu döküntü, görünümünün aksine iltihabi değildir. Sıklıkla bir iki hafta içinde kendiliğinden gerileyen bir durumdur, herhangi bir tedavi gerektirmez. Ancak bu döküntüler doğumdan hemen sonra veya 5-6 gün sonra oluyorsa eşlik eden huzursuzluk, ateş varsa ya da 3-4 gün içerisinde gerilemiyor ise doktora başvurmak gerekir" diyerek sözlerine son verdi.

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doğum sonrası deride döküntü, doğum sonrası cilt problemleri,

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