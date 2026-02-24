KADIN

3 Mart'ta gökyüzü kırmızıya bürünecek! Kanlı Ay geliyor: Hangi ülkelerden görünecek?

2026 yılı, gökyüzü meraklıları için etkileyici bir astronomik olayla başlıyor. Mart ayının ilk günlerinde gerçekleşecek Tam Ay tutulması, Ay’ı Dünya’nın gölgesine taşıyarak gökyüzünü adeta kızıla boyayacak. Halk arasında "Kanlı Ay” olarak bilinen bu doğa olayı, Avrupa ve Amerika'da izlenecek. Peki Kanlı Ay Tutulması Türkiye'den izlenecek mi? İşte detaylar...

Gökçen Kökden

Güneş, Dünya ve Ay’ın aynı doğrultuda dizilmesiyle meydana gelecek tutulma sırasında Ay, Dünya’nın tam gölge alanından geçecek. Bu esnada Dünya atmosferinden süzülen güneş ışınları Ay yüzeyine ulaşarak ona bakır tonlarında bir renk kazandıracak. Ortaya çıkacak kızıl görünüm, teleskop ya da özel filtre gerektirmeden gözlemlenebilecek.Uzmanlar, Mart 2026’daki tutulmanın hem süresi hem de netliği açısından son yılların en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olacağını belirtiyor.

Özellikle hava kirliliğinin düşük olduğu bölgelerde tutulmanın tüm evreleri açık biçimde takip edilebilecek.

NEDEN KANLI AY?

3 Mart'ta gerçekleşecek bu olaya neden Kanlı Ay Tutulması deniyor? Bu olayın bilimsel ve resmi adı Tam Ay Tutulması'dır. "Kanlı Ay" ise bilimsel bir terim değil. Tam tutulma sırasında Ay’ın kırmızı / bakır tonuna bürünmesi nedeniyle halk arasında verilen isimdir. Bu renk Güneş ışığının Dünya atmosferinden geçerken kırılması ve kırmızı dalga boylarının Ay’a ulaşabilmesi nedeniyle oluşur (Rayleigh saçılması).

EN ÇOK HANGİ BURÇLAR ETKİLENECEK?

Tam Ay Tutulmaları astrolojide tamamlanma, yüzleşme ve kapanış enerjisi taşır. “Kanlı Ay” olarak adlandırılan bu tutulma ise duygusal yoğunluğu artırır ve bastırılan konuları görünür hale getirir. Özellikle tutulmanın gerçekleştiği burç ve karşıt burç hattında yer alan kişiler bu enerjiyi daha güçlü hisseder.

Başak: En çok etkilenen burç olacak, çünkü tutulma Başak burcunda gerçekleşecek. Başaklar, sağlık, günlük rutinler, iş düzeni gibi alanlarda önemli farkındalıklar ya da kapanış süreci yaşayabilir.

Balık: Başak’ın karşıtı olan Balık burcu için de bu tutulma kritik.
İlişkiler, fedakarlık dengesi ve duygusal sınırlar gündeme gelebilir. Hayal ile gerçek arasındaki çizgi netleşebilir.

İkizler ve Yay: Bu iki burç tutulmadan zorlayıcı açı alabilir. İkizler için iletişim ve kararlar, Yay için inançlar ve gelecek planları alanında beklenmedik gelişmeler yaşanabilir

TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

3 Mart 2026 Kanlı Ay tutulması Türkiye’den izlenemeyecek. Sadece Batı Avrupa’da başlangıç evreleri gözlemlenebilecek. 2026-3 Mart’taki Kanlı Ay Tutulması sırasında Ay’ın tamamen Dünya’nın gölgesine girdiği tam tutulma evresi yaklaşık bir saat sürecek.

TAM VE NET İZLENEBİLECEK ÜLKELER

Kuzey Amerika
ABD
Kanada
Meksika

Güney Amerika

Brezilya
Arjantin
Şili
Kolombiya
Peru
Venezuela
Uruguay
Paraguay
Bolivya

Doğu Asya

Çin
Japonya
Güney Kore
Kuzey Kore
Moğolistan

Kısmen görülebilecek yerler:

Batı Avrupa’nın bazı kısımları (başlangıç evreleri)
Afrika’nın batı kesimleri

