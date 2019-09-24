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Anne adaylarına "omega 3" uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.09.2019 12:22 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr.

Anne adaylarına "omega 3" uyarısı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Fügen Sönmez, gebeliğin ilk dönemlerinde yeterli miktarda omega 3 tüketmenin bebeğin beyin ve sinir sistemini koruyarak bilişsel zekâsını artırdığını belirterek, “Haftada iki kez balık, günde iki adet ceviz, haftada iki öğün yeşil ıspanak ve semizotu gibi koyu yeşil yapraklı sebzelerin tüketilmesi gerekir” dedi.
VM Medical Park Samsun Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yapan Opr. Dr. Fügen Sönmez, gebelik döneminde dengeli beslenme ve kilo kontrolünü sağlamak için tek yönlü beslenmeden kaçınılarak tüm besin gruplarından yeterli miktarda tüketilmesi gerektiğini söyledi. Opr. Dr. Sönmez, “Gebeliğin ilk 3 ayında birçok hormonun artması sebebiyle annede bulantı, kokulara hassasiyet ve kusma görülebiliyor. Bu nedenle ilk 3 aylık dönemde sağlıklı beslenmeye büyük önem verilmesi gerekiyor” diye konuştu.
Annenin gebeliğin bu sürecinde annenin sık aralıkla az miktarlarda beslenmesi gerektiğini ifade eden Fügen Sönmez, yağsız, kokusuz, baharatsız ve tuzlu yiyecekler ile kraker, beyaz leblebi gibi atıştırmalıkların bulantının bastırılmasında faydalı olacağının altını çizdi. Gebelikte balık tüketiminin de önemine değinen Sönmez, “Gebeliğin başlangıçlarında omega 3 kullanımı beyin ve sinir sistemini koruyarak, bilişsel zekâyı artırması yönünden çok önemli bir besin kaynağıdır. Aynı zamanda plasenta içindeki kanın akışkanlığını sağlar. Bunun için haftada iki kez balık, günde iki adet ceviz, haftada iki öğün yeşil ıspanak ve semizotu gibi koyu yeşil yapraklı sebzelerin tüketilmesi gerekir. Eğer bunlar tüketilemiyorsa ve balık sezonu değilse, Omega 3 tabletleri de tüketilebilir” şeklinde konuştu.
Opr. Dr. Fügen Sönmez, kalsiyum tüketiminin de gebeliğin ilk üç aylık sürecinde çok önemli olduğunu ifade ederek, “Hücrelerin işlevi için kalsiyum gereklidir. Annedeki kalsiyum depolarını bebek kullanır. Anne hamileliği süresince yeteri kadar kalsiyum alamazsa doğum sonrasında kemik erimesi sorunuyla karşı karşıya gelebilir. Bunun için tüketilen süt ve süt ürünleri de çok önemlidir. Kişi süt tercih etmezse yoğurt veya peynir yemelidir. Günde bir buçuk litre su tüketmelidir. Anne adayı ilk üç ayda günlük aktivitelerini yapabilir ve normal hayatına devam edebilir” açıklamasını yaptı.

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