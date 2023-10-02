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  4. Anne babalar dikkat! Sakın göz ardı etmeyin, bu belirtiler varsa çocuğunuz kalp hastası olabilir

Anne babalar dikkat! Sakın göz ardı etmeyin, bu belirtiler varsa çocuğunuz kalp hastası olabilir

02.10.2023 11:23 | Son Güncelleme:
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Çocuk Kardiyolojisi Uzmanları her iki çocuktan birinde 'üfürüm' duyulabildiğini belirterek uyarıda bulunuyor. Kalpte duyulan üfürümlerin 6 dereceye ayrıldığına dikkat çeken uzmanlar, çocuğun bazı durumlarının hafife alınmaması gerektiğini belirtti.

Anne babalar dikkat! Sakın göz ardı etmeyin, bu belirtiler varsa çocuğunuz kalp hastası olabilir

Kalp hastalıkları çocuklarda da görülebiliyor. Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Dr. Seyyit Bahaettin Öncü, yaptığı açıklamada yaklaşık olarak her iki çocuktan birinde üfürüm duyulabildiğini belirtti.

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AİLELERİN TEDİRGİN OLMASINA NEEN OLUYOR

Uzman isim açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Üfürümlerin büyük kısmı masum üfürüm denilen herhangi bir kalp rahatsızlığı olmayan sağlıklı çocuklarda duyulan kalp sesleridir. Çocuğun muayene esnasında ateşi olması, enfeksiyonu olması, kansızlığı olması, tiroid bozukluğu olması veya aşırı zayıf olması masum üfürüme sebep olabilir. Masum üfürüm duyulan çocukların ailelerinin tedirgin olmasına gerek yoktur, çocuklarının kalbi sağlıklıdır"

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"BU DURUMDA MUTLAKA BİR ANORMALLİK VARDIR"

Kalpte duyulan üfürümlerin şiddetine göre 6 dereceye ayrıldığını vurgulayan uzman isim açıklamalrını şöyle sürdürdü:

"Birinci derece en hafif, altıncı derece ise en şiddetli olanıdır. Üçüncü ve üzeri dereceler anormaldir ve bu durumda mutlaka bir anormallik vardır ve araştırılması gerekir. Üfürümün kaçıncı derece olduğunu deneyimli bir çocuk hekimi çocuğunuzun kalbini dinlediğinde anlar ve sizi bilgilendirir.

Gerek görmesi durumunda da sizi çocuk kalp doktoruna yönlendirecektir. En sık olarak kalbin karıncıkları veya kulakçıkları arasında olan, halk arasında delik diye tabir edilen açıklıklar neticesinde duyulur. İkinci sıklıkta şah damarı veya kalpten akciğere kanı taşıyan damarlardaki daralmalar sonucunda duyulur. Anormal üfürümü duyan hekim sizi çocuk kardiyoloji uzmanına yönlendirecektir.

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Uzman hekim sizi EKG, EKO gibi ileri araştırmalar ile değerlendirerek üfürümün sebebini tespit edecektir ve yapılması gerekenler hakkında sizi bilgilendirecektir. Çocuğunuzda tüm vücutta yaygın olarak morarma olması durumunda vakit kaybetmeden uzman hekime başvurmalıdır. Bunun dışında çabuk yorulma, hızlı nefes alıp-verme, efor yaparken nefes nefese kalma, aşırı terleme, şiddetli göğüs ağrısı, çok fazla çarpıntı hissediyor olması, kilo alamıyor olması veya sık akciğer enfeksiyonu geçirmesi gibi durumların biri ve ya birkaçının olması durumunda uzman hekime en kısa zamanda muayene olmalıdır"

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