KADIN

Bebeğinin ağlamasından şüphelendi...

Esra'nın anneliği Esra'nın anneliği
BEBEK HABERLERİ  | 20.02.2018 14:24 | Son Güncelleme

Anastasia Zhelyabova adındaki Rus dadının 8 aylık bebeğe işkence anları gizli kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Şoke eden görüntülerde bebeğin burnunu sıkarak nefes almasını engelleyen, yüzüne vuran ve kolundan tutarak yere fırlatan Zhelyabova'nın 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı.

Bebeğinin ağlamasından şüphelendi...

Bebeğinin sık sık ağlamasından şüphelenen anne Elena Levendeeva, bir şeylerin ters gittiğini düşündü. Bu nedenle, şüphelerini doğrulamak için bazı adımlar atmaya karar vererek eve gizli kamera yerleştirdi.

Bebeğinin 2 haftadır ağlama nöbetleri geçirdiğini gözleyen anne şüphelerinde haklı çıktı. 2 haftadır yanlarında çalışan dadı Zhelyabova bebeğe türlü işkenceler yapıyordu.

1

Rusya'nın Nefteyugansk şehrinde yaşayan anne Elena yaşadığı durumu Facebook hesabında paylaşarak, ''Çocuğumuzun sık sık ağlama nöbetleri geçirmesi ve çığlıkları bana ters giden bir şeyler olduğunu hissettirdi. Anneydim ve yanılmadım. 2 hafta önce anlaştığımız dadının oğluma yaptığı işkenceleri ağlayarak ve çaresizce izledim. Hak ettiğini bulmasını diliyorum'' diye not düştü.

3

Zhelyabova'nın 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bebek şiddet Anastasia Zhelyabova

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Zeynep Alkan 'babasını utandırdı' haberlerine sitem etti

Zeynep Alkan 'babasını utandırdı' haberlerine sitem etti

Müge Ulusoy'un son hali (Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızıydı)

Müge Ulusoy'un son hali (Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızıydı)

Ece Üner, Nazlı Çelik'i 1 ayda geçti!

Ece Üner, Nazlı Çelik'i 1 ayda geçti!

Aleyna Tilki gururla paylaştı

Aleyna Tilki gururla paylaştı

Anne-kız geceye damga vurdular

Anne-kız geceye damga vurdular

Okuyucu Yorumları 1 yorum
iyi hal veya hükmün açıklanması geri bırakılma falan olmamış mı? bebeğin ruh sağlığı bozulduysa.
Diğer Haberler
Bebeğin ultrason görüntüsü şaşkına çevirdi

Bebeğin ultrason görüntüsü şaşkına çevirdi

Kalbi ve karaciğeri dışarıda doğdu

Kalbi ve karaciğeri dışarıda doğdu

Bebek sahibi olan her annenin mutlaka bilmesi gerekiyor

Bebek sahibi olan her annenin mutlaka bilmesi gerekiyor

Öpücük yüzünden yaşam savaşı veriyor

Öpücük yüzünden yaşam savaşı veriyor

Onu yedi... Hem idrarı hem sütü pembe akmaya başladı

Onu yedi... Hem idrarı hem sütü pembe akmaya başladı

Birkaç saat içinde ölür dediler ama onlar umudunu hiç kaybetmedi

Birkaç saat içinde ölür dediler ama onlar umudunu hiç kaybetmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.