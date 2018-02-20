Bebeğinin ağlamasından şüphelendi...

Bebeğinin sık sık ağlamasından şüphelenen anne Elena Levendeeva, bir şeylerin ters gittiğini düşündü. Bu nedenle, şüphelerini doğrulamak için bazı adımlar atmaya karar vererek eve gizli kamera yerleştirdi.

Bebeğinin 2 haftadır ağlama nöbetleri geçirdiğini gözleyen anne şüphelerinde haklı çıktı. 2 haftadır yanlarında çalışan dadı Zhelyabova bebeğe türlü işkenceler yapıyordu.

Rusya'nın Nefteyugansk şehrinde yaşayan anne Elena yaşadığı durumu Facebook hesabında paylaşarak, ''Çocuğumuzun sık sık ağlama nöbetleri geçirmesi ve çığlıkları bana ters giden bir şeyler olduğunu hissettirdi. Anneydim ve yanılmadım. 2 hafta önce anlaştığımız dadının oğluma yaptığı işkenceleri ağlayarak ve çaresizce izledim. Hak ettiğini bulmasını diliyorum'' diye not düştü.

Zhelyabova'nın 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.