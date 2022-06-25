Anne Frank kimdir, nasıl öldü? Google'ın doodle yaptığı Anne Frank nereli ve ne zaman öldü?

Google özel günlerde farklı isimleri doodle yapmaya devam ediyor. Bu kez kullanıcılar "Anne Frank kimdir, nasıl öldü?" sorusunu merak ediyor. Google, 25 Haziran 2022 tarihinde Anne Frank'ın hatıra defterindeki yazdığı yazıları doodle olarak sergiledi. Peki Anne Frank kimdir?

ANNE FRANK KİMDİR?

Google Anne Frank'ı doodle yapmasının ardından Frank'ın hayatı merak ediliyor. Anne Frank, İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan Yahudi soykırımının (Holokost) sembol isimlerinden biridir. Sembol isim, Yahudi kökenli Alman-Hollandalı günlük yazarıdır. Anne Frank'ın ölümü seneler sonra 2. Dünya Savaşı'nın hala aydınlatılamayan sırları arasında yer almaktadır.

Anne Frank ve ailesi, Amsterdam'ın Prinsengracht semtinde saklandıkları evde 4 Ağustos 1944 tarihinde yakalanmıştır. Ayrıca ailenin kimin tarafından ihbar edildiği, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana aydınlatılamamıştır. Frank, 12 Haziran 1929 tarihinde dünyaya gelmiştir. Frank'ın saklanmakta olduğu ev ise 1960 senesinde müze haline getirilmiştir ve söz konusu ev günümüzde müze olarak hizmet vermektedir.

ANNE FRANK NASIL ÖLDÜ?

İkinci Dünya Savaşı'nın önemli ve sembol isimlerinden olan Anne Frank, 12 Haziran 1929 tarihinde Frankfurt, Almanya'da dünyaya gelmiştir. Frank, Naziler'in Almanya'yı ele geçirmesi sonrası henüz dört buçuk yaşındayken ailesiyle beraber Amsterdam, Hollanda'ya taşınmıştır. Alman vatandaşı olarak dünyaya gelmiş olan isim 1941 yılında bu vatandaşlığını kaybetmiştir.

1942 yılından 1944 yılına kadar işgal altında olan Hollanda'daki hayatını yazmıştır ve sembol ismin günlüğü daha sonra Anne Frank'in Hatıra Defteri ismiyle basılmıştır. Anne Frank'ın ölüm sebebi de oldukça merak edilmektedir. Frank, 15 yaşında Şubat 1945 tarihinde Bergen-Belsen toplama kampında tifüs sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Anne'in saklanmış olduğu ev ise 1960 senesinde müzeye çevrilmiştir ve günümüzde bu ev müze şeklinde hizmet vermektedir.



