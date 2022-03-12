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Anne karnında başlıyor, fark edilmediğinde... Skolyoz nedir, nasıl tedavi edilir? Skolyoz belirtileri nelerdir?

12.03.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Skolyoz, omurga sorunları arasında yüzde 70 oranında görülme olasılığına sahip bir omurga eğriliği deformitesidir. Vücudumuzda 33 tane omur vardır. Bu omurlar, omurilik, sinirler, eklemler, kaslar, bağlar ve diğer anatomik yapılarımızla birlikte omurgamızı oluşturur. Omurgamız omurilik-beyin, kollar -gövde ve kalçayla bağlantılarımızı sağlayan çok önemli bir yapıdır bu bağlamda vücudumuzun temeli denebilir.

Anne karnında başlıyor, fark edilmediğinde... Skolyoz nedir, nasıl tedavi edilir? Skolyoz belirtileri nelerdir?

Omurgaya arkadan bakıldığında yukarıdan aşağıya düz bir hatta, yandan bakıldığında ise fizyolojik eğriliklerin normal değerler arasında olması gerekir. Omurgamızın yana doğru eğilmesi ve/veya kendi eksenlerinde rotasyonel dönmelerle oluşan 3 boyutlu omurga sorununa skolyoz denilmektedir.

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Toplumda yüzde 2-5 arası sıklıkta görülür. Her yaşta kişide görülebilir. Özellikle (menarş dönemi sonrasında) kız çocuklarında erkek çocuklarına nazaran 8-10 kat fazla görülür. Skolyozun yana eğriliği Cobb açısı ile ifade edilirken kendi ekseni etrafında dönmesi ise rotasyon açısı olarak ölçülür. Skolyoz açısının büyüklüğü ile iyileşme süresi birbiri ile doğru orantılı olmakla birlikte iyileşmeyi etkileyen birçok faktör vardır ve kişiden kişiye göre değişmektedir. Skolyoz açısı ne kadar az ise iyileşme süresi o kadar kısa olur. Fizyoterapist Vedat Ülker konu hakkında bilgiler verdi.

SKOLYOZUN 3 TÜRÜ VARDIR

Skolyozun 3 türü vardır. İdiyopatik skolyoz sebebi bilinmeyen, kaynağı anlaşılamayan skolyozdur. En sık görülen tiptir. Bu tipte ‘C’ skolyoz , ‘S’. Skolyoz şekilli tipler görülebilir. Nöromuskuler skolyoz ikinci en sık görülen skolyoz tipidir. Bu tip skolyoz kas veya sinir hastalıklarından dolayı oluşmaktadır. Bu tipte idiyopatik skolyozun aksine solunum sorunları ve duyu problemleri daha fazla görülür. Konjenital skolyoz en az görülen tiptir. Bu tip skolyoz anne karnındaki çocuğun gelişimi sırasında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle oluşur. Konjenital skolyoz diğer skolyoz formlarına göre çok daha hızlı ilerler.

SKOLYOZ BELİRTİLERİ

  • Omuz eşitsizliği-asimetrisi
  • Boyun, sırt veya bel seviyelerinde eşitsizlikler-asimetriler
  • Bacak boyu eşitsizliği
  • Omurganın yana ve/veya öne eğriliği
  • Bel, boyun veya sırt ağrısı olması (bazı vakalarda. Özelikle yetişkinlerde)
  • Nefes darlığı (akciğer kapasitesinde azalma), yorgunluk (bazı vakalarda)
  • Dik durmakta zorluk

Skolyoz tedavi edilmez ise kişinin açısı büyüyebilir ve ilerleyen zamanlarda farklı omurga hastalıkları, ciddi ağrılar, kalp-akciğer problemleri, hareket limitasyonu, yürüme problemleri, kozmetik sorunlar ve ciddi psikolojik sorunlar görülebilmektedir. Bu açıdan skolyoz teşhisi konulduğu zaman vakit kaybedilmeden uygun tedavilere başlanmalıdır.

Belirtilerden birkaçı veya tamamı skolyozlu bireyde olabilir. Semptomların şiddeti de skolyozun türüne, açısına ve kişiye göre değişkenlik gösterir.

SKOLYOZDA TANI NASIL KONULUR?

Skolyoz teşhisi ilgili uzman hekim tarafından fiziksel muayene ve omurganın röntgen grafileri incelenerek konulur. Hekim gerekli görürse MR veya bilgisayarlı tomografi yöntemleri ile hastanın grafileri çekilmektedir.

SKOLYOZDA TEDAVİ NASILDIR?

Günümüzde kullanılan özel ve etkili Skolyoz egzersiz konseptleri sayesinde skolyoz tedavisinde ciddi başarılar sağlanmaktadır. Hastanın yaşı, kilosu ve skolyozun durumuna göre de korse kullanımı da tavsiye edilebilmektedir. Her skolyozlu hastada korse kullanımı gerekmeyebilir. Skolyoz için cerrahi gerekmiyorsa ve hekim tarafından yönlendirme yapılmış ise fizyoterapist eşliğinde Skolyoza özel 3 boyutlu egzersiz programları ile çok başarılı sonuçlar alınmaktadır. Skolyozlu birey tedaviye başladıktan sonra da omurganın durumu belli periyodlarla hekim tarafından takip edilmektedir. 3 boyutlu egzersiz metodu çocukların yanısıra yetişkinlerde de başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.


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