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  4. Anne-kız hastanede dehşet saçtı! Sebebi 'pes' dedirtti

Anne-kız hastanede dehşet saçtı! Sebebi 'pes' dedirtti

12.09.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova’da hastaneye gelen anne ve kızı, hastane personeline saldırdı. Panik atak geçirdiği gerekçesiyle hastaneye giden Tülay Çiftçi (44), kızı Sinem Çiftçi (19) ile birlikte doktor, hemşire ve güvenlik görevlilerini darp etti. Anne ve kızın hastaneyi birbirine kattığı saldırının nedeninin, doktorun serum takmaması olduğu öğrenildi. Anne ve kızın sağlık çalışanlarına saldırdığı anlar, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İşte olayın detayları...

Anne-kız hastanede dehşet saçtı! Sebebi 'pes' dedirtti

Hastaneyi ayağa kaldıran olay, 3 Eylül Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Rahatsızlanan Tülay Çiftçi, Yalova Devlet Hastanesi’ne acilden giriş yaptı. Kendisiyle ilgilenen doktora şikayetlerini anlatan Çiftçi, serum takılmasını istedi. Doktor panik atak geçirdiğini söylediği hastasına, serum takılmasına gerek olmadığını, EKG çekilmesi gerektiğini belirtti. Çiftçi, serum takılmasında ısrar edince doktor da "Sağlıkçı olan benim, sakin olun" diyerek müşahede bölümüne yönlendirdi.

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SALDIRI ANLARI KAMERADA

Bu sırada annesinin rahatsızlığını duyan Sinem Çiftçi, hastaneye geldi. Annesi ile konuşan Çiftçi, bir anda öfkeyle hastane koridorunda koşarak, hastaya müdahale eden başka doktora yumruk attı. Uzm. Dr. Esengül Doğan’ı (49) darbeden anne-kız, kendilerini engellemeye çalışan hemşire Abdurrahman Ekin (24) ile güvenlik görevlisi Esra Uslu’ya (28) da saldırdı. Bu anlar ise hastanenin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

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Görüntülerde anne ile kızının, kadın doktora saldırdığı ve tokat atmaya çalıştığı daha sonra kendilerini engellemeye çalışan hemşireye tekme ve yumruk savurdukları, kadın güvenlik görevlisinin de ensesini sıkarak, saldırmaya çalıştıkları anlar yer aldı.

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SAVCIDAN TUTUKLAMA İSTEMİ

'Beyaz kod' verilen hastanede polisler, Tülay Çiftçi ile Sinem Çiftçi’yi güçlükle durdurdu. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen anne ile kızı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara itiraz eden savcı, ikinci kez tutuklama talep etti.

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(DHA)

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Yalova hastane sağlık çalışanlarına şiddet
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