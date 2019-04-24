Anne olma şansını arttıran yöntem!

Op. Dr. Suzan Gençsoy anne olma şansını arttıran yöntemin histeroskopi olduğunu söyledi. Op. Dr. Gençsoy Histeroskopi’nin adet sonrasında rahim zarının en ince olduğu dönemde yapılması gerektiğini belirterek, “Yine de siklusun farklı dönemlerinde yapılmak zorunda kalınırsa gebelik ekarte edilmelidir. Hasta ayni gün taburcu olabilir ve 1 gün sonra işine dönebilir. Histeroskopi tanısal ve operatif amaçlı olabilir, genelde tanısal histeroskopi ofis histersoskopi olarak adlandırılır ve lokal anestezi ile yapılır.

Histeroskopi steril şartlarda ve ameliyathane ortamında yapılır. Hasta jinekolojik pozisyona alınır, anestezi ve temizlik hazırlıkları tamamlandıktan sonra, histeroskop ile servikal kanaldan rahim boşluğuna girilir ve salin sıvı ile doldurulur, cihazın ucundaki optik sistem ile görüntülenir ve monitörde izlenir, önemli görüntülerin de kaydı alınır. Gözlem esnasında tespit edilen herhangi bir patoloji var ise ayni etapta bipolar enerji sistemi kullanılarak, çevre dokulara zarar vermeden işlem yapılır” şeklinde konuştu.