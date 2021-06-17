HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Anne şikayetçi oldu, iğrenç olay ortaya çıktı! Üvey dedeye 6 yıl 3 ay hapis

Anne şikayetçi oldu, iğrenç olay ortaya çıktı! Üvey dedeye 6 yıl 3 ay hapis

17.06.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta, gelinin ilk eşinden olan kızı E.A.'ya (11) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ç.Y., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Anne şikayetçi oldu, iğrenç olay ortaya çıktı! Üvey dedeye 6 yıl 3 ay hapis

Zonguldak'ta geçen yıl E.Y., kayınpederinin, ilk evliliğinden olan kızı E.A.’ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından Ç.Y. hakkında, 'çocuğa karşı cinsel taciz' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından dava açıldı.

Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın önceki duruşmasında, E.A.'nın verdiği ifadenin ardından Ç.Y. tutuklandı. Ç.Y., avukatının bir üst mahkemeye yaptığı itiraz sonrası ise tahliye edildi.

İDDİALARI REDDETTİ

Bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Ç.Y. ve E.A.'nın annesi E.Y. katıldı. Ç.Y. iddiaları reddetti.

Mahkeme heyeti, Ç.Y.'nin çocuğa karşı cinsel istismar suçunu sarkıntılık düzeyinde işlediğine kanaat getirerek 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Cinsel taciz suçundan verilen 12 ay 15 gün hapis cezasının hükmünün açıklanması geri bırakıldı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileriEvinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileri
Yer: Karabük! Çarpıcı iddia: Biontech aşısı yaptırdı, metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladıYer: Karabük! Çarpıcı iddia: Biontech aşısı yaptırdı, metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladı
Sokak röportajında şaşkına çeviren anlar: Gel beni elle diyorsunSokak röportajında şaşkına çeviren anlar: Gel beni elle diyorsun
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak taciz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Görüntüler ortaya çıktı: Bu devlet buraya gelecek

Görüntüler ortaya çıktı: Bu devlet buraya gelecek

Yasaklar ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Yasaklar ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Çarpıcı iddia: Aşı sonrası metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladı

Çarpıcı iddia: Aşı sonrası metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladı

Sabah 07.30'da dehşeti yaşadılar! Aralarında çocuk da var

Sabah 07.30'da dehşeti yaşadılar! Aralarında çocuk da var

Annesinden sonra kızı da paylaştı!

Annesinden sonra kızı da paylaştı!

Afrodit sosyal medyaya damga vurdu

Afrodit sosyal medyaya damga vurdu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Akılalmaz vahşet! Yavru kedileri yediğini itiraf etti

Akılalmaz vahşet! Yavru kedileri yediğini itiraf etti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdiler

Kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdiler

Yerinde aşı uygulaması başlıyor! Bakan Koca duyurdu

Yerinde aşı uygulaması başlıyor! Bakan Koca duyurdu

Arbedede silah patladı: 1'i polis 2 yaralı

Arbedede silah patladı: 1'i polis 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.