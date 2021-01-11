Anne sütü nasıl artırılır? Anne sütünü artıran gıdalar nelerdir?

Öncelikle annenin emzirmeye hazır olması gerekiyor. Anne eğer doğum sırasında eğer çok stresliyse, hamileliğini stresli geçirdiyse ve emzirmeyle ilgili endişeleri varsa sütün gelmesi ve bebekle buluşmada problem yaşanabiliyor.

Annenin huzurlu bir ortamda olması, beslenmesinin sağlıklı olması bebeği kabul etmesi ve bebekle birlikte emzirme işine başlama anne sütünü artıran temel şeydir.

Anne sütünü asıl artıran şey bebeğin anneyi emmesidir. Bebek ne zaman ve ne kadar isterse anne ve bebeğin buluşması, anne sütünü artıran temel etkendir.

Annenin huzurunun, psikolojik olarak sağlıklı olmasının ve bebeği kabul etmesinin dışında bazı besinler anne sütünü artırmaktadır.

Annenin sağlıklı beslenmesi; protein, karbonhidrat, meyve ve sebzeden oluşan menüler tüketmesi, sağlıklı uyuması ve bebeği bol bol emzirmesi ile günde en az 10-12 bardak su tüketmesi anne sütünü artıran temek etkenlerdir.

ANNE SÜTÜNÜ ARTIRAN GIDALAR NELERDİR?

Özellikle protein, karbonhidrat, yeşil sebzelerden zengin oluşan bir menüyle öğün atlamadan annenin beslenmesi çok önemli.

Yapılan bazı çalışmalarda kimi gıda ve bitkilerin özellikle anne sütünü artırdığını görüyoruz. Bunların başında da rezene geliyor. Rezene dereotugillerden bir bitki ve anne sütünü artırdığı saptanmış. Dereotu, ısırgan otu, fesleğen ve biberiye de anne sütünü artıran diğer bitkiler.

Bunların yanı sıra bulgur da anne sütünü önemli derecede artıran gıdalardan biri.

Ayrıca Türk mutfağında yeri olan bozanın da anne sütünü artırdığı saptanmış.

Yeşil üzüm ve kırmızı üzüm de anne sütünü artıran meyvelerden.

Havuç da süt artıran sebzelerin başında geliyor.

Arpa ve çavdarın da anne sütünü artırdığı biliyor.