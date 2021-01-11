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Anne sütü nasıl artırılır? Anne sütünü artıran gıdalar nelerdir?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 11.01.2021 09:55 | Son Güncelleme:
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Bebeğiniz için yeterince anne sütü üretemediğinizden endişeleniyorsanız, yalnız değilsiniz. Birçok anne sizin gibi, anne sütünün nasıl artılacağını düşünüyor. Gelin, anne sütü nasıl artıyor ve artımasına yardımcı olan gıdalar neler, bakalım.

Öncelikle annenin emzirmeye hazır olması gerekiyor. Anne eğer doğum sırasında eğer çok stresliyse, hamileliğini stresli geçirdiyse ve emzirmeyle ilgili endişeleri varsa sütün gelmesi ve bebekle buluşmada problem yaşanabiliyor.

Annenin huzurlu bir ortamda olması, beslenmesinin sağlıklı olması bebeği kabul etmesi ve bebekle birlikte emzirme işine başlama anne sütünü artıran temel şeydir.
Anne sütünü asıl artıran şey bebeğin anneyi emmesidir. Bebek ne zaman ve ne kadar isterse anne ve bebeğin buluşması, anne sütünü artıran temel etkendir.

Annenin huzurunun, psikolojik olarak sağlıklı olmasının ve bebeği kabul etmesinin dışında bazı besinler anne sütünü artırmaktadır.

Annenin sağlıklı beslenmesi; protein, karbonhidrat, meyve ve sebzeden oluşan menüler tüketmesi, sağlıklı uyuması ve bebeği bol bol emzirmesi ile günde en az 10-12 bardak su tüketmesi anne sütünü artıran temek etkenlerdir.

ANNE SÜTÜNÜ ARTIRAN GIDALAR NELERDİR?

Özellikle protein, karbonhidrat, yeşil sebzelerden zengin oluşan bir menüyle öğün atlamadan annenin beslenmesi çok önemli.
Yapılan bazı çalışmalarda kimi gıda ve bitkilerin özellikle anne sütünü artırdığını görüyoruz. Bunların başında da rezene geliyor. Rezene dereotugillerden bir bitki ve anne sütünü artırdığı saptanmış. Dereotu, ısırgan otu, fesleğen ve biberiye de anne sütünü artıran diğer bitkiler.
Bunların yanı sıra bulgur da anne sütünü önemli derecede artıran gıdalardan biri.
Ayrıca Türk mutfağında yeri olan bozanın da anne sütünü artırdığı saptanmış.
Yeşil üzüm ve kırmızı üzüm de anne sütünü artıran meyvelerden.
Havuç da süt artıran sebzelerin başında geliyor.
Arpa ve çavdarın da anne sütünü artırdığı biliyor.

ANNE SÜTÜNÜ ARTIRAN BİTKİLER NE SIKLIKTA TÜKETİLİR?

Anne sütünü artıran bitkiler günde 2-3 fincan ısırgan otu çayı veya özel hazırlanmış rezene çaylarıdır. Yine biberiye, fesleğen ve dere otu kürüyle yapacağınız çayı 2-3 fincan içebilirsiniz.
Ayrıca 2-3 tane malt içeceği içebilir ya da tabletlerini de kullanabilirsiniz.
Bu kürleri 1 fincan ısırgan, 1 fincan rezene gibi ayrı ayrı kullnabileceğiniz gibi tek tek de tüketebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken toplam 4-5 kür bir arada kullanmamanız.
Anne sütünü artıran bitkilerin zararlı olabileceği durumlar hangileridir?
Anne sütünü artıran bitkilerin zararlı olabileceği durumlar özellikle annenin bu bitkilere karşı alerjisinin olduğu durumlardır. Anne bu bitkileri aldığı zaman bebeğin gaz sancılarında artış, dışkılamasında değişiklikler oluyorsa alerjik reaksiyon oldu demektir, bundan annenin uzak durması gerekir.
Annenin aşırı tüketimden uzak durması, yani 3-4 fincanı geçmemesi gerekir.
Nereden alındığı bilinmeyen veya açıktan alınan bitkilerin kullanılmaması gerekir. İçeriğinin ne olduğunu bildiğimiz, kapalı ve ambalajlı ürünleri tercih etmeliyiz. Aktarlarda, açıkta satılan bitki ve tohumları almamanızı öneriyoruz, içerisinde afrotoksin olabilir.

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