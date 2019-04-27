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Anne ve 3 çocuğu trafik kazasında yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 18:52 | Son Güncelleme

Anne ve 3 çocuğu trafik kazasında yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, anne ve 3 çocuğu yaralı kurtuldu.

Mustafa Tarhan (46) yönetimindeki 58 HA 088 plakalı otomobil ile Ali Ceylan (38) idaresindeki 58 BT 786 plakalı otomobil, İstiklal Mahallesi'nde Kahraman Köseoğlu İlkokulu karşısında çarpıştı.

Kazada, 58 BT 786 plakalı otomobil sürücünün eşi Esra (28) ile çocukları Mert (2), Musa (7) ve Gönül Ceylan (8) yaralandı.

Ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan aynı yolda meydana gelen başka bir kazada sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobilin çarptığı büyükbaş hayvan yaralandı.

Yaralı inek, olay yerine çağrılan kasap tarafından kesildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Şarkışla trafik kazası

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