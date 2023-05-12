Anne ve kızın yaşadığı değişim görenleri hayrete düşürüyor! "Doğum belgesi istiyorlar"

Makyaj videoları yayınlayan Valeria Voronina, kız kardeşi gibi görünen annesi Olga, sosyal medyada oldukça ilgi görüyor. Genellikle videonun başında da kötü bir görünüm için makyaj yaptıkları videolarla makyaj yaparken saç stillerini de değiştiriyorlar.

Bu videoları görenler Olga'nın kız kardeş gibi durduğunu belirterek anne olduğuna inanmadığını ve doğum belgesini görmek istediğini söylüyor.

Yayınlanan videolara "Annenden daha yaşlı görünüyorum şaka değil", "Senden daha genç görünüyor!" yorumları geliyor.

İkili yayınladıkları videolarda önceki ve sonraki görünümlerinin neredeyse tamamen farklı insanlar olduğunu gösteriyor. Takipçileri "Bunu yaptıklarını görene kadar, gerçekten aynı kadınlar olduğuna inanmayacağım", "Farklı insanlar olmalılar, değil mi?!" yorumlarını yaptı.



