KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Anne ve kızın yaşadığı değişim görenleri hayrete düşürüyor! "Doğum belgesi istiyorlar"

Anne ve kızın yaşadığı değişim görenleri hayrete düşürüyor! "Doğum belgesi istiyorlar"

12.05.2023 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makyaj bambaşka bir görünüm sağlayabiliyor. Profesyonel makyajlar ile adeta sanat eseri yaratılıyor. Güzelliğine güzellik katmak isteyen kadınlar makyaj sanatından yararlanıyorlar. TikTok'ta anne ve kızın yayınladığı makyaj videosunda yaşanan değişim görenleri hayrete düşürdü. Birçok sosyal medya kullanıcısı videodakilerin aynı kişi olduğuna inanamadı.

Anne ve kızın yaşadığı değişim görenleri hayrete düşürüyor! "Doğum belgesi istiyorlar"

Makyaj videoları yayınlayan Valeria Voronina, kız kardeşi gibi görünen annesi Olga, sosyal medyada oldukça ilgi görüyor. Genellikle videonun başında da kötü bir görünüm için makyaj yaptıkları videolarla makyaj yaparken saç stillerini de değiştiriyorlar.

Ekran görüntüsü 2023-05-12 160734

Bu videoları görenler Olga'nın kız kardeş gibi durduğunu belirterek anne olduğuna inanmadığını ve doğum belgesini görmek istediğini söylüyor.

Ekran görüntüsü 2023-05-12 162648

Yayınlanan videolara "Annenden daha yaşlı görünüyorum şaka değil", "Senden daha genç görünüyor!" yorumları geliyor.

Ekran görüntüsü 2023-05-12 160744

İkili yayınladıkları videolarda önceki ve sonraki görünümlerinin neredeyse tamamen farklı insanlar olduğunu gösteriyor. Takipçileri "Bunu yaptıklarını görene kadar, gerçekten aynı kadınlar olduğuna inanmayacağım", "Farklı insanlar olmalılar, değil mi?!" yorumlarını yaptı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dekolteli kıyafetleri sütyensiz giymenin yolunu paylaştıDekolteli kıyafetleri sütyensiz giymenin yolunu paylaştı
Jilete karşı çıkarak vücudundaki tüyleri almayı bırakan 15 kadınJilete karşı çıkarak vücudundaki tüyleri almayı bırakan 15 kadın
"Hiç botoks yaptırmadım" diyerek 4 güzellik sırrını açıkladı"Hiç botoks yaptırmadım" diyerek 4 güzellik sırrını açıkladı
Anahtar Kelimeler:
tiktok makyaj anne değişim kadın kız video güzellik eo

En Çok Okunan Haberler

'Seçim Özel' yayını iptal... "Gelen ihbarlara ilk defa itibar ettik..." dedi ve ekledi

'Seçim Özel' yayını iptal... "Gelen ihbarlara ilk defa itibar ettik..." dedi ve ekledi

Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu sandık başında! Son haliyle gündem oldu

Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu sandık başında! Son haliyle gündem oldu

Kuaför müşterisinin saçında bulduğu bitlerle viral oldu

Kuaför müşterisinin saçında bulduğu bitlerle viral oldu

Tamamen transparan gelinliği ile olay oldu! Doğmamış kızına...

Tamamen transparan gelinliği ile olay oldu! Doğmamış kızına...

Dekolteli kıyafetleri sütyensiz giymenin yolunu paylaştı

Dekolteli kıyafetleri sütyensiz giymenin yolunu paylaştı

Bu yiyeceklere dikkat! Saçınızı erken yaşta bembeyaz yapıyor

Bu yiyeceklere dikkat! Saçınızı erken yaşta bembeyaz yapıyor

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında saldırdı! 18 kez bıçakladı... Yetmedi kaynar su döktü

Canlı yayında saldırdı! 18 kez bıçakladı... Yetmedi kaynar su döktü

Kalça dövmesini göstermek için tanga iç çamaşırıyla poz verdi

Kalça dövmesini göstermek için tanga iç çamaşırıyla poz verdi

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı!

Ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı!

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.