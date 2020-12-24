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Anneannelerimizden kalan yöntem! Gebelik testini böyle yapıyorlarmış! Kasenin içine...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 24.12.2020 15:19 | Son Güncelleme:
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Anneannelerimizden kalan yöntem! Gebelik testini böyle yapıyorlarmış! Kasenin içine...

. Eczanelerden uygun fiyatlı olarak temin edebileceğiniz ve evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz gebelik testleri yüksek oranda kesin sonuç veriyor. Ama eğer test almaya gidecek kadar bile beklemek istemiyor, sonucu bir an önce öğrenmek istiyorsanız evinizde her daim bulunan malzemeler ile de sonuca ulaşmanızın yolları var. Bunlardan biri olan evde sirke ile yapılan hamilelik testi hakkında bildiklerimizi sizinle paylaşalım.

Hiç düşünmüş müydünüz acaba büyük büyük annelerimiz gebe olup olmadıklarını anlamak için nasıl yöntemler kullanıyorlardı? Günümüzdeki gibi çeşit çeşit testlerin olmadığı eski zamanlarda sabun ile, diş macunu ile ya da şeker ile hamilelik testi yapılabiliyormuş. İşte bu yöntemlerden biri de evde sirke ile yapılan gebelik testi!

NEDEN SİRKE İLE TEST YAPILIR?

Gebelik oluştuğunda, vücutta HCG hormonu değeri yükselir. Dolayısıyla gebeliğin tespit edilebilmesi için uygulanan testler HCG hormonuna dayalı olarak yapılır. Sirke ile yaptığınız testte ulaşacağınız sonucun doğruluk payı, evde kullanılan diğer yöntemlere göre daha yüksektir. Çünkü sirkenin içerisinde bulunan seyreltilmiş asitlerin HCG hormonu içerisindeki proteinler ile etkileşime geçmesiyle sonuç ortaya çıkar. Bu haliyle sirke ile yapılan test, eczanelerde satılan gebelik testleri ile aynı mantıkta çalışır. Şeker, karbonat gibi malzemeler ile yapılan testler bu sebeple kesin olarak doğru sonuç vermeyebilir.

SİRKE İLE HAMİLELİK TESTİ NASIL YAPILIR?

Piyasada elma sirkesi, üzüm sirkesi gibi farklı çeşitlerde sirkeler bulabilirsiniz. Ancak sirke ile hamilelik testini uygulayabilmek için berrak bir renge sahip olması ve renk değişimlerinin kolaylıkla takip edilebilmesi gerkiyor. Bu yüzden beyaz sirke tercih etmek doğru bir seçim. Evlerde temizlikte de sıklıkla tercih edilen beyaz sirke ile aşağıdaki gibi 2 farklı şekilde test yapabilirsiniz.

Uygulayabileceğiniz yöntemlerden ilkinde;

Yarım bardak kadar beyaz sirkeyi bir kase içine koyun.
Bir kaç damla idrarı sirkenin üzerine damlatın.
En az 5 dakika bekleyin.
Bu işlemde, sirkede oluşacak renk değişimine dikkat etmek gerekiyor. Eğer renk değişmişse test sonucu pozitif yani "Tebrikler, hamilesiniz!" Ama renkte herhangi bir değişiklik olmuyorsa test sonucu negatif yani muhtemelen hamile değilsiniz.

Deneyebileceğiniz diğer yöntemde ise;

İdrarı bir kabın içerisine alın.
Üzerine 10 damla kadar beyaz sirke damlatın.
5 dakika bekleyin.

Sürenin sonunda idrar üzerinde köpükler oluşması test sonucunun pozitif olduğunu gösterir. İdrar üzerinde herhangi bir değişiklik olmuyorsa bu durumda test sonucu negatif demektir. Bu da hamile olmadığınızı gösterir.

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