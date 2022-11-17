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Anneannesinin rüyasında görüp aldığı kask sayesinde ölümden döndü! 'Hayatımı kurtardı'

17.11.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de motosikletiyle trafik kazası geçiren Aslı Ece Ersoy (22), yoğun bakımda gördüğü 20 günlük tedavinin ardından taburcu oldu. Omurgası kırıldığı için halen yürüyemeyen Ersoy, "Motosiklet kullanmaya başladığım ilk dönemlerde benim iyi bir kaskım yoktu. Anneannem beni rüyasında kaza yaparken görmüş. Bana kask alabilmek için para biriktirip vermişti. Anneannem sağ olsun aldığı kask da hayatımı kurtardı" dedi.

Anneannesinin rüyasında görüp aldığı kask sayesinde ölümden döndü! 'Hayatımı kurtardı'

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olup, bir otomobil firmasında çalışmaya başlayan Aslı Ece Ersoy, 1 Ekim sabahı işe giderken kullandığı motosikletle Atatürk Bulvarı’ndaki kavşakta, sinyal vermeden sola dönmeye çalıştığı öne sürülen hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Ersoy, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan Ersoy, 4 ameliyat geçirdi, 20 gün yoğun bakımda kaldı. Tedavisinin ardından taburcu olan Ersoy, halen yürüyemiyor, sol elini kullanamıyor.

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Büyükdere Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşadığı evde fizik tedavisine devam edilen Ersoy, çok zor bir dönemden geçtiğini söyledi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar yürüyebilmeyi istediğini belirten Ersoy, "İşe gittiğim sırada bir kaza geçirdim. Döner kavşakta orta şeritteki hafif ticari araç sola dönmek isterken bir anda aniden önüme kırdı. O sırada herhangi bir sinyal vermedi. Sonrasında kaza gerçekleşti. Kaza sonucunda hastaneye kaldırıldım. Yoğun bir tedavi sürecim oldu. Yoğun bakımda yaklaşık 20 gün kaldım. Çok ağır ve acılı günler geçirdim. Halen daha acılarım devam ediyor. Fizik tedavi alıyorum. Şu an yürüyemiyorum. Kemikler kaynadıkça tekrar yürüyebileceğim. Sol elimi kullanamıyorum. Ameliyatta ödem oluştuğu için sol kolumdaki sinir çalışmıyor, omurgamdaki kırıklardan dolayı çok ağrı yaşıyorum. Bugüne kadar 4 ameliyat geçirdim. İnşallah en kısa sürede toparlayacağımı umuyorum. Çarpıştığım araç Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (ESKİ) ait. Hastanede yattığım süre içerisinde ve sonrasında herhangi bir dönüş alamadım. Bir 'geçmiş olsun' bile demediler. Bu konuda onlara bir sitemim var" dedi.

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'ANNEANNEMİN ALDIĞI KASK HAYATIMI KURTARDI'

Kaskının hayatını kurtardığını belirten Aslı Ece Ersoy, "Bana kaskımı anneannem almıştı. Motosiklet kullanmaya başladığım ilk dönemlerde benim iyi bir kaskım yoktu. Anneannem beni rüyasında kaza yaparken görmüş. Kendisi bana kask alabilmek için para biriktirip vermişti. Anneannem sağ olsun aldığı kas da hayatımı kurtardı. Bu pahalı bir kask, yarışçıların pistte kullandığı bir kask" dedi.

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'MOTOSİKLET BENİM HAYATIMDI'

İyileştikten sonra bir daha motosiklete binmek gibi bir düşüncesinin olmadığını ifade eden Ersoy, "Motosiklet benim hayatımdı. Yaptığım en güzel şey. Halen bunun arkasındayım. Gezdiğim yerler, verdiği his bambaşka ileride devam eder miyim? Bunu çok soran oluyor. Şu an böyle bir düşüncem yok. Ben düşünmek isterim her zaman ama aileme yaşattığım bu acının tarifi yok. Onlar için zor bir süreçti. 'Annem, 'sakın bir daha binme kızım' dediği için şu an öyle bir düşüncem yok" diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Eskişehir motosiklet kask

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