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Sokak ortasında 2 genç kıza kabusu yaşattı... Önce taciz, sonra darp! 'Canımızı zor kurtardık'

17.11.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın İskenderun ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. E.Ö (21) ve A.Ö (19) isimli iki genç kız, kaldırımda yürüdükleri sırada dehşeti yaşadı. İsmi açıklanmayan bir kişi, iki kıza önce sözlü tacizde bulundu, sonra darp etti. Korku dolu o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, olayı anlatan A.Ö., "Canımızı zor kurtardık. Şikayetçi olduk, darp raporumuzu aldık. Can güvenliğimiz yok" ifadelerini kullandı.

Sokak ortasında 2 genç kıza kabusu yaşattı... Önce taciz, sonra darp! 'Canımızı zor kurtardık'

Dehşete düşüren olay, dün saat 11.00 sıralarında İskenderun ilçesinin en işlek ve hareketli noktalarından Prof. Muammer Aksoy Caddesi’nde meydana geldi. İş yerinden molaya çıkan E.Ö. ile A.Ö., markete giderken kaldırımda duran bir kişinin sözlü tacizine uğradı. Bu kişi, ardından kızlara fiziki şiddet uyguladı.

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SALDIRI ANI KAMERADA

Çevredekilerin müdahalesiyle saldırgan uzaklaştırıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından E.Ö. ile A.Ö., polise giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

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'CANIMIZI ZOR KURTARDIK'

Olayı anlatan A.Ö., "Sözlü tacizde bulundu ve küfretti. Ardından da yine konuşmaya devam etti. Biz de 'kime söylüyorsunuz' dediğimizde ise bize saldırdı. İş yerinden arkadaşlarımız ve çevrede bulunan vatandaşlar geldi. Canımızı zor kurtardık. Şikayetçi olduk, darp raporumuzu aldık. Can güvenliğimiz yok. Bu işin üstü kapatılmasın, bu insan ceza almasını istiyoruz” dedi.

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İsmi açıklanmayan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

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(DHA)

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Hatay taciz darp

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