Sokak ortasında 2 genç kıza kabusu yaşattı... Önce taciz, sonra darp! 'Canımızı zor kurtardık'

Dehşete düşüren olay, dün saat 11.00 sıralarında İskenderun ilçesinin en işlek ve hareketli noktalarından Prof. Muammer Aksoy Caddesi’nde meydana geldi. İş yerinden molaya çıkan E.Ö. ile A.Ö., markete giderken kaldırımda duran bir kişinin sözlü tacizine uğradı. Bu kişi, ardından kızlara fiziki şiddet uyguladı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Çevredekilerin müdahalesiyle saldırgan uzaklaştırıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından E.Ö. ile A.Ö., polise giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

'CANIMIZI ZOR KURTARDIK'

Olayı anlatan A.Ö., "Sözlü tacizde bulundu ve küfretti. Ardından da yine konuşmaya devam etti. Biz de 'kime söylüyorsunuz' dediğimizde ise bize saldırdı. İş yerinden arkadaşlarımız ve çevrede bulunan vatandaşlar geldi. Canımızı zor kurtardık. Şikayetçi olduk, darp raporumuzu aldık. Can güvenliğimiz yok. Bu işin üstü kapatılmasın, bu insan ceza almasını istiyoruz” dedi.

İsmi açıklanmayan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

(DHA)

