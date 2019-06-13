Anneler, çocuklarıyla parklardaki atıkları topluyor

Fatma Dede, kişisel gelişimi için merkezdeki düzenlenen kurslara katıldığını belirterek, üçüz çocuklarının da belediyenin gençlik merkezlerindeki matematik, İngilizce ve spor eğitimlerinden yararlandığını anlattı.

"Parkta bir yürüyüş yapıyoruz, atıkları topluyoruz. Çevremizde gördüğümüz insanlara 'Ne olur çevremizi temiz tutalım' diye rica bulunuyoruz." diyen Satar, çevre temizliğinin toplumun ele ele vermesiyle mümkün olabileceğini kaydetti.

29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezi sorumlusu Bilgin Satar, AA muhabirine, bu faaliyeti çevrenin temiz tutulmasına dikkati çekmek için her dönem yaptıklarını söyledi.

Çocuklarıyla parkta oynamaktan büyük keyif aldıklarını ama sosyal sorumluluk projesi kapsamında oyunu ikinci plana attıklarını söyleyen Dede, "Oyunu her zaman oynayabilirler, ama oyun oynayabilecekleri temiz alanlar çok daha önemli. O yüzden önce temizlik sonra eğlence." diye konuştu.

Kursiyer Melek İnsan ise temiz bir çevrenin gelecek nesiller için çok önemine işaret ederek, temiz çevre için vatandaşlarının bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Parklarda atık toplarken kendilerini gören mahalle sakinlerinin, çevre temizliği konusunda daha özenli davranacağını dile getiren İnsan, "Ne kadar insan ne kadar temizlik, o kadar güzelliktir. Temiz çevre, temiz insan diyorum." ifadelerini kullandı.

