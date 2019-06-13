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Anneler, çocuklarıyla parklardaki atıkları topluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 11:26 | Son Güncelleme

Altındağ Belediyesince açılan kurslara katılan anneler, haftanın belli günlerinde de çocuklarıyla parklardaki atıkları toplayarak onlara çevre bilinci kazandırmaya çalışıyor - Fatma Dede: - "Çocuklarımız, oyunu her zaman oynayabilir ama oyun oynayabilecekleri temiz alanlar bırakabilmemiz için özellikle parklarda bu temizliklere daha çok önem vermeliyiz. O yüzden önce temizlik sonra eğlence"

ÖMER OLCAY - Altındağ Belediyesince açılan kurslara katılan anneler, haftanın belli günlerinde de çocuklarıyla parklardaki atıkları toplayarak onlara çevre bilinci kazandırmaya çalışıyor.

Altındağ Belediyesince 29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezi'nde açılan çeşitli kurslara katılan anneler, çevre konusunda farkındalık oluşturmak için sosyal sorumluluk projesinde de yer alıyor.

Kursiyerler, haftanın belli günlerinde çocuklarıyla parkta yürüyüş yaparak, atıkları topluyor.

29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezi sorumlusu Bilgin Satar, AA muhabirine, bu faaliyeti çevrenin temiz tutulmasına dikkati çekmek için her dönem yaptıklarını söyledi.

"Parkta bir yürüyüş yapıyoruz, atıkları topluyoruz. Çevremizde gördüğümüz insanlara 'Ne olur çevremizi temiz tutalım' diye rica bulunuyoruz." diyen Satar, çevre temizliğinin toplumun ele ele vermesiyle mümkün olabileceğini kaydetti.

- "Önce temizlik sonra eğlence"

Fatma Dede, kişisel gelişimi için merkezdeki düzenlenen kurslara katıldığını belirterek, üçüz çocuklarının da belediyenin gençlik merkezlerindeki matematik, İngilizce ve spor eğitimlerinden yararlandığını anlattı.

Çocuklarıyla parkta oynamaktan büyük keyif aldıklarını ama sosyal sorumluluk projesi kapsamında oyunu ikinci plana attıklarını söyleyen Dede, "Oyunu her zaman oynayabilirler, ama oyun oynayabilecekleri temiz alanlar çok daha önemli. O yüzden önce temizlik sonra eğlence." diye konuştu.

Kursiyer Melek İnsan ise temiz bir çevrenin gelecek nesiller için çok önemine işaret ederek, temiz çevre için vatandaşlarının bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Parklarda atık toplarken kendilerini gören mahalle sakinlerinin, çevre temizliği konusunda daha özenli davranacağını dile getiren İnsan, "Ne kadar insan ne kadar temizlik, o kadar güzelliktir. Temiz çevre, temiz insan diyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Altındağ Belediyesi Çöp Toplama dünya çevre günü

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