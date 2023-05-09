ANNELER GÜNÜ 2023: Anneler Günü ne zaman, mayısın kaçında, kaç gün kaldı? İşte 2023 Anneler Günü tarihi

Anneler Günü'ne geri sayım devam ediyor. Büyük bir sevinçle karşılanan Anneler Günü'nde hem annelere sürpriz yapılmakta hem de anlamlı sözler ile kutlamalar yapılmaktadır. Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır. İşte 2023 Anneler Günü tarihi ve detaylar...

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA?

Anneler Günü dünyada farklı tarihlerde kutlansa da en yaygın olarak kutlandığı tarih mayıs ayıdır. 2023 yılı Anneler Günü de mayıs ayının 2. haftası yine büyük bir coşku ile kutlanacak.

Her yıl, mayıs aylarının ikinci pazar günleri kutlanan Anneler Günü bu yıl 14 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

ANNELER GÜNÜ NASIL BAŞLADI?

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

ANNELER GÜNÜ ANLAMI VE ÖNEMİ

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

