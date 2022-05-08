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ANNELER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022! Anneler Günü mesajları ve Whatsapp için en özel, en güzel resimli kutlama sözleri

08.05.2022 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anneler Günü mesajları ve sözleri, 8 Mayıs Pazar günü annesini mutlu etmek ve yüzünü güldürmek isteyen vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Anneler Günü mesajları ve Whatsapp için en özel, en güzel resimli kutlama sözleri merak konusu oldu. Bu özel günde birçok kişi WhatsApp ya da SMS ile mesaj gönderip sevgisini ifade edecek. İşte Anneler Günü mesajları ve sözleri...

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022! Anneler Günü mesajları ve Whatsapp için en özel, en güzel resimli kutlama sözleri

Anneler Günü mesajları ve sözleri, en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Her sene Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan bu anlamlı günde birçok kişi hem hediyelerini verecek, hem de not ve mesajlarıyla onları mutlu edecek. Biz de Anneler Günü mesajları ve Whatsapp için en özel, en güzel resimli kutlama sözlerini sizler için hazırladık. Whatsapp'tan gönderebileceğiniz en özel ve en güzel resimli Anneler Günü mesajları ve sözleri habrimizde...

Anneler Günü mesajları ve sözleri 2022

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022

  • Anne güllerin bezemesi, gülden deste anne, sözümde tutuklu, tarifsiz beste anne, yanar yürek, can bitkin kafeste, anne hasret bağırda, anne içimde aheste. Seni çok seviyorum anne, anneler günün kutlu olsun.

  • 365 günün hepsi senin olsun bugün her şey gönlünce olsun. Anneler günün kutlu olsun.

Anneler Günü mesajları ve sözleri 2022

  • Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.

  • Sadece yılın bir günü değil benim için her gün anneler günü. Anneciğim sıcacık sevginle büyüttün beni bugünlere getirdin. Sana müteşekkirim anneler günün kutlu olsun.

  • Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir “hayat pastası” yapabiliriz sanırım… Anneler günün kutlu olsun canım annem!

  • Evimizin direği, cefakar sevgi dolu anam. Beni yetiştirdin büyüttün, sana borcumu nasıl öderim?.. Anneler günün kutlu olsun ellerinden öperim.

Anneler Günü mesajları ve sözleri 2022

  • Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Anneler günü kutlu olsun.

  • İnsan sevinince annesine koşar, korkunca anne diye yardım ister, sevgiyi ilk anneden öğrenir. Ben de sevgiyi hayatı önde senden öğrendim anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.

Anneler Günü mesajları ve sözleri 2022

  • Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

Anneler Günü mesajları ve sözleri 2022

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Antik Yunan mitolojisinde yer alan Anneler Günü kutlamasının en ilkeli, Gaia ve Uranos'un annesi Rhea onuruna verdikleri ilkbahar festivalleri olarak görülmektedir.

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Anadolu Topraklarının en önemli tanrıçası Kibele için yüzyıllar boyunca anma törenleri düzenlenmiştir.

Anna Jarvis'in 1908 yılında annesini kaybetmesi sebebiyle başlattığı anma günü, 1914 yılı itibariyle ABD'de kutlanmaya başlandı.

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ANNELER GÜNÜ NE ZAMANDAN BERİ KUTLANIYOR?

''Anneler Günü'' ile ilgili ilk resmi kutlama önerisi, Amerika'da 1872 yılında, Julia Ward Howe tarafından barışa adanan bir gün olarak tasarlanarak Boston'da yürüyüşle başladı.

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Philadelphialı Anna Jarvis, annesinin ölüm yıl dönümü olan mayıs ayının ikinci pazarının ''Anneler Günü'' olarak kutlanması için 1907'de kampanya başlattı.

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Bir sene sonra bu tarih, Philadelphia'da Anneler Günü olarak kutlanmaya başlandı.

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