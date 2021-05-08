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Anneler Günü nasıl ortaya çıktı? Anneler Günü ne zaman, önemi ve tarihi...

08.05.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Heyecanla beklenen anneler günü yarın 9 Mayıs Pazar tarihinde kutlanacak. Annesinin, eşinin, öğretmeninin ve sevdiklerinin anneler gününü kutlayacak olan vatandaşlar, anneler günü nasıl ortaya çıktı sorusunu da merak edip araştırıyor. Peki tüm dünyada farklı tarihlerde kutlanan Anneler Günü nasıl ortaya çıktı? Anneler Günü ne zaman? İşte Anneler Günü önemi ve tarihi...

Anneler Günü nasıl ortaya çıktı? Anneler Günü ne zaman, önemi ve tarihi...

Her sene Mayıs ayının ikinci haftası kutlanan anneler günü yarın 9 Mayıs Pazar tarihinde kutlanacak. Vatandaşlar annelerine ve sevdiklere anneler günü hediyesi almaya koyulurken, anneler günü nasıl ortaya çıktı sorusunu da araştırıyor. Peki Anneler Günü nasıl ortaya çıktı?

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI? ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünyanın çeşitli ülkelerinde Anneler Günü farklı tarihlerde kutlanırken ülkemizde ise Mayıs ayının ikinci haftasının Pazar günü kutlanmaktadır. Bu açıdan, bu yıl Anneler Günü 9 Mayıs 2021 Pazar tarihinde kutlanacak.

Mayıs ayından kutlaması gerçekleştirilen bu özel gün, anneleri onurlandıran özel bir gün olarak bilinmektedir ve değişik günlerde, değişik ülkelerde kutlanmaktadır. Bu günde annelere çeşitli hediyeler alınır. Bu özel günü farklı ülkelerdeki insanlar senenin farklı günlerinde kutlamaktadırlar.

Uzunca senelerdir kutlanan anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki birçok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlamıştır. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.
İlk olarak ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 senesinde başlattığı bu özel anma günü, 1914 senesinde Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişlemiştir.

Kutlama ilk defa, 1908 senesinde bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş ve resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda ise 1914 senesinin ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmişti. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, bu defa davalar açtı ancak hiçbirisini kazanamadı.

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