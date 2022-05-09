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Anneler Günü'nde korkunç olay! Kanser hastası kayınvalidesini öldüresiye dövdü

09.05.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anneler Günü'nde pek çok anne hediyeler alırken kanser hastası Faide Mermer kâbus gibi bir gün geçirdi. 59 yaşındaki Mermer'in damadının dehşetine uğradığı görüntüler güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Eşi Duygu İ. ile (37) boşanma aşamasında damat C. İ. (38), kayınvalidesini öldüresiye darbetti. C. İ. gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yaşanan korkunç olayın ardından Faide Mermer İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çağrıda bulundu.

Anneler Günü'nde korkunç olay! Kanser hastası kayınvalidesini öldüresiye dövdü

Faide Mermer yaşadığı dehşetin ardından hastanelik oldu. Kızı Duygu İ. de eşinin annesine saldırısını önlemeye çalışırken yaralandı. Faide Mermer, damadı C. İ.'nin ’Gördün mü sana Anneler Günü hediyesi’ diyerek kendini darbettiğini söyledi. Mermer olayın üstüne İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek "Biz kadınlar bu kadar mı değersiziz ? Anneler Günü hediyemiz böyle mi olmalı?" dedi ve yardım çağrısında bulundu.

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EŞİNİN GÖZLERİ ÖNÜNDE YERE YATIRIP YUMRUKLADI

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde Anneler Günü olan dün saat 19.25 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi sağlık çalışanı olan Duygu İ. (37) şiddetli geçimsizlik nedeniyle 38 yaşındaki 13 yıllık eşi C.İ. hakkında bir süre önce boşanma davası açtı. Samsun Adliyesinde boşanma davaları devam eden çiftin hafta sonu diye oğulları babasının yanında kaldı. C.İ., hakkında uzaklaştırma kararı olduğu için babasının yanında bulunan A.İ. annesini arayarak nerede olduklarını sordu. Annesi Faide Mermer (59) ile erkek kardeşinin evine giden Duygu İ. çocuğunu kardeşinin evine gittiklerini söyledi. Çocuğunu alıp aracıyla kayınbiraderinin evinin önüne gelen C.İ. burada karşılaştığı kayınvalidesi ile tartıştı. Çıkan tartışmada C.İ., 3 çocuğu ve eşinin gözleri önündü kanser hastası olan kayınvalidesini önce apartmanın içinde yere yatırıp yumruklayıp daha sonra da apartmanın önünde darp etmeyi sürdürdü.

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Damadının saldırısı sonucu Faide Mermer yaralanarak hastanelik olurken, eşinin saldırısından annesini kurtarmaya çalışan Duygu İ. ise uzun süre mücadele etti ve kendisi de ayağından yaralanarak hastanelik oldu. Bayılan kanser hastası kadın ile ayağından yaralanan Duygu İ. Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Damadın kayınvalidesini yerlerde yumruklaması ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Ailesi İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan C.İ. kayınvalidesinin kendisine saldırdığını iddia ederek şikayetçi oldu. İfadesi alınan C.İ. serbest bırakıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan kayınvalide Faide Mermer ise yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

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"BİZE ÇOK ÇİRKİN KÜFÜRLER ETTİ"

Damadının kendisine öldüresiye yumrukladığını ve çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik olduğunu söyleyen Faide Mermer şöyle konuştu:

"Planlıymış bizi aradığı. Biz oğlumun evinin önüne geldiğimizde aracıyla geldi. Biz de yanından sessizce geçmeye çalışırken aracın kapısını açtı. Bize çok çirkin küfürler ederek gelip beni merdivenden darp etmeye çalıştı. Beni oğlumun apartmanının kapının önünde yere yatırdı. Üzerime çıkıp başıma yumruk ve darbeler vurdu. Beni merdivenlerden aşağı sürükleyerek başıma darbeler vurarak beni darp etti. Kendimden geçtim. Hiç hatırlamıyorum hastaneye gittiğimi. Şuurumu kaybettim. Gece hastanede kaldım. Dün de kendisi itiraf etti. ’Gördün mü sana Anneler Günü hediyesi’ diyerek beni darp etti."

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"ANNELER GÜNÜ HEDİYEMİZ BÖYLE Mİ OLMALI?"

Kendisinin hastanede acılar içerisinde kıvranırken damadının karakolda serbest bırakıldığını ve elini kolunu sallayarak çıktığını ifade eden Faide Mermer şunları anlattı:

"Gereğinin yapılmasını istiyorum. Buradan Süleyman Soylu’ya sesleniyorum. Biz kadınlar bu kadar mı değersiziz ? Anneler Günü hediyemiz böyle mi olmalı? Biz yardımcı olun. Ben kadınların sese olmak istiyorum. Kızım 13 yıldır bu acıyı yaşadı. Bundan sonra kadınlar ağlamasın lütfen. Sesleniyorum devlet büyüklerimize. Kurtarın kadınlarımızı."

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