Anneler Günü'ne özel Annemin Ağacı kampanyası nedir? Annemin Ağacı kampanyasına fidan bağışı nasıl ve nereden yapılır?

Annemin Ağacı kampanyası hakkındaki detaylar vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Orman Genel Müdürlüğü, Anneler Günü'nde annelerine anlamlı bir hediye vermek isteyenler vatandaşlar için oldukça özel bir kampanya başlattı. Peki Anneler Günü'ne özel Annemin Ağacı kampanyası nedir?

ANNELER GÜNÜNE ÖZEL ANNEMİN AĞACI KAMPANYASI NEDİR?

Doğanın en değerli unsurlarından olan ormanların korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla toplumsal farkındalık projeleri yürütmeye devam eden Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Anneler Günü'nde annelerine anlamlı bir hediye vermek isteyen kişileri fidan sahiplenmeye çağırıyor.

OGM, böylesi anlamlı bir gün için orman mühendisi anne ile kızının hikayesini konu alan bir film hazırladı. Yapılan kampanya kapsamında anneleri için geleceğe nefes olacak fidanları sahiplenmek isteyenler www.anneminagaci.com internet sitesine bekleniyor.

ANNEMİN AĞACI KAMPANYASINA NASIL VE NEREDEN BAŞVURULUR?

Bu özel günde Anneler Günü'ne özel fidan bağışı kampanyasına katılmak isteyenler Orman Genel Müdürlüğü'nün başlatmış olduğu Annemin Ağacı kampanyasına "www.anneminagaci.com" adresi üzerinden ulaşabilmekte.