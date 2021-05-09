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Anneler Günü'ne özel Annemin Ağacı kampanyası nedir? Annemin Ağacı kampanyasına fidan bağışı nasıl ve nereden yapılır?

09.05.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar Anneler Günü'nde Annemin Ağacı kampanyası hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM), Anneler Günü'nde annelerine anlamlı bir hediye vermek isteyenler kişiler için başlattığı bu kampanya hakkındaki detaylar merak ediliyor. Peki Anneler Günü'ne özel Annemin Ağacı kampanyası nedir? Annemin Ağacı kampanyasına fidan bağışı nasıl ve nereden yapılır? İşte yanıtı...

Anneler Günü'ne özel Annemin Ağacı kampanyası nedir? Annemin Ağacı kampanyasına fidan bağışı nasıl ve nereden yapılır?

Annemin Ağacı kampanyası hakkındaki detaylar vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Orman Genel Müdürlüğü, Anneler Günü'nde annelerine anlamlı bir hediye vermek isteyenler vatandaşlar için oldukça özel bir kampanya başlattı. Peki Anneler Günü'ne özel Annemin Ağacı kampanyası nedir?

ANNELER GÜNÜNE ÖZEL ANNEMİN AĞACI KAMPANYASI NEDİR?

Doğanın en değerli unsurlarından olan ormanların korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla toplumsal farkındalık projeleri yürütmeye devam eden Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Anneler Günü'nde annelerine anlamlı bir hediye vermek isteyen kişileri fidan sahiplenmeye çağırıyor.

OGM, böylesi anlamlı bir gün için orman mühendisi anne ile kızının hikayesini konu alan bir film hazırladı. Yapılan kampanya kapsamında anneleri için geleceğe nefes olacak fidanları sahiplenmek isteyenler www.anneminagaci.com internet sitesine bekleniyor.

ANNEMİN AĞACI KAMPANYASINA NASIL VE NEREDEN BAŞVURULUR?

Bu özel günde Anneler Günü'ne özel fidan bağışı kampanyasına katılmak isteyenler Orman Genel Müdürlüğü'nün başlatmış olduğu Annemin Ağacı kampanyasına "www.anneminagaci.com" adresi üzerinden ulaşabilmekte.

Doldurmanız gereken bölümler siteye giriş yaptıktan sonra alttaki görseldeki gibi görünecektir.

anneminagacikampanya

Sitede bulunan kısımlara annenizin adı ve soyadını, kendi adınız ve soyadınınız ile e-posta adresinizi yazarak anneniz adına fidan bağışında bulunabilmeniz mümkün.

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