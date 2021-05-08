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Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü bugün mü, yarın mı?

08.05.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her sene Mayıs ayında idrak eden Anneler Günü için kısa bir süre kaldı. Vatandaşlar anneler günü ne zaman, anneler günü bugün mü yarın mı sorusunu merak ediyor. Annesinin, eşinin, öğretmeninin ve sevdiklerinin anneler gününü kutlayacak olan kişiler bu özel günün tarihini araştırmaya koyuldu. Peki Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü bugün mü, yarın mı? İşte yanıtı...

Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü bugün mü, yarın mı?

Anneler Günü her sene Mayıs ayında kutlanıyor. Anneler günü ne zaman, anneler günü bugün mü yarın mı soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Annelerine, eşlerine ve sevdiklerine anneler günü hediye almak isteyen kişiler tarafından merak edilen bu özel gün hakkında aramalar yapılıyor. Peki Anneler Günü ne zaman?

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN? ANNELER GÜNÜ BUGÜN MÜ, YARIN MI?

Anneler Günü dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı tarihlerde kutlanmaktadır. Ülkemizde ise Anneler Günü kutlaması Mayıs ayının ikinci haftasının Pazar günü gerçekleştirilmektedir. Bu sene Anneler Günü 9 Mayıs 2021 Pazar tarihinde yani yarın kutlanacak.

Her sene Mayıs ayında kutlaması gerçekleştirilen bu özel gün, anneleri onurlandıran özel bir gün olarak bilinmektedir ve değişik günlerde, farklı ülkelerde kutlanmaktadır. Bu özel günde annelere çeşitli hediyeler alınır. Bugünü farklı ülkelerdeki insanlar senenin farklı günlerinde kutlarlar.

Uzunca senelerdir kutlanan anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlamıştır. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.
İlk olarak ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 senesinde başlattığı bu özel anma günü, 1914 senesinde Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişlemiştir.

Kutlama ilk defa, 1908 senesinde bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş ve resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda ise 1914 senesinin ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmişti. Ancak kısa bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, bu defa davalar açtı fakat hiçbirisini kazanamadı.


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