Anneler Günü her sene Mayıs ayında kutlanıyor. Anneler günü ne zaman, anneler günü bugün mü yarın mı soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Annelerine, eşlerine ve sevdiklerine anneler günü hediye almak isteyen kişiler tarafından merak edilen bu özel gün hakkında aramalar yapılıyor. Peki Anneler Günü ne zaman?

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN? ANNELER GÜNÜ BUGÜN MÜ, YARIN MI?

Anneler Günü dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı tarihlerde kutlanmaktadır. Ülkemizde ise Anneler Günü kutlaması Mayıs ayının ikinci haftasının Pazar günü gerçekleştirilmektedir. Bu sene Anneler Günü 9 Mayıs 2021 Pazar tarihinde yani yarın kutlanacak.

Her sene Mayıs ayında kutlaması gerçekleştirilen bu özel gün, anneleri onurlandıran özel bir gün olarak bilinmektedir ve değişik günlerde, farklı ülkelerde kutlanmaktadır. Bu özel günde annelere çeşitli hediyeler alınır. Bugünü farklı ülkelerdeki insanlar senenin farklı günlerinde kutlarlar.

Uzunca senelerdir kutlanan anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlamıştır. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

İlk olarak ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 senesinde başlattığı bu özel anma günü, 1914 senesinde Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişlemiştir.