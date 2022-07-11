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Anneleri 2 oğlunu sevgilisine öldürttü! Korkunç vahşetin detayları kan dondurdu

11.07.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da kan donduran bir cinayet olayı meydana geldi. 10 yıl önce birer yıl arayla kayıp başvurusu yapılan Oğulcan Bertan Karaoğlu (22) ile Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nun (18), anneleri Fahriye Güler'in (51) azmettirmesiyle sevgilisi İbrahim Terzioğlu (57) ve onun oğlu Arman Terzioğlu (37) tarafından öldürüldüğü belirlendi. Zanlılar hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. İddianamede cinayetlere ilişkin yer alan detaylar ise kan dondurdu. İşte detaylar!

Anneleri 2 oğlunu sevgilisine öldürttü! Korkunç vahşetin detayları kan dondurdu

Ankara'da yaşayan Oğulcan Bertan Karaoğlu (22) ile Özgür Çağkan Barış Karaoğlu (18) adlı 2 kardeş hakkında 10 yıl önce birer yıl arayla kayıp başvurusu yapıldı. Savcılığın talimatıyla kayıp dosyası, geçen yıl raftan indirildi. Olayın çözülmesi için emniyet, özel bir ekip kurdu. 2 kardeşin cinayete kurban gittiğini belirleyen ekipler, çocukların annesi Fahriye Güler, sevgilisi İbrahim Terzioğlu ve onun oğlu Arman Terzioğlu'nu, 8 Ekim 2021'de gözaltına aldı. Anne Güler, 2 çocuğunu sevgilisine öldürttükten sonra Ayaş ilçesine bağlı Ortabereket Mahallesi'ndeki hobi bahçesine gömdüklerini itiraf etti. Burada yapılan kazıda iki kardeşin cesedi bulundu. İfadelerinin ardından 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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KENDİ MEZARINI KAZDIRMIŞLAR

Savcılık ise soruşturmasını tamamlayıp, iddianame hazırladı. İddianamede, anne Fahriye Güler'in sevgilisi İbrahim Terzioğlu'na, "Bana sürekli eziyet ediyor. Oğulcan'ı yok edelim, ölüsü bir gün, dirisi her gün ağlar" diyerek öldürmeye azmettirdiği belirtildi. İbrahim Terzioğlu'nun, oğlu Arman Terzioğlu ve Fahriye Güler ile birlikte olay tarihinden bir gün önce piknik yapacaklarını söyleyerek Oğulcan'ı Ayaş ilçesine bağlı Ortabereket Mahallesi'ndeki hobi bahçesine götürdükleri aktarılan iddianamede, su kuyusu açma bahanesiyle Oğulcan'a kendi mezarını kazdırdıkları ifade edildi. Oğulcan'ı öldürmekten vazgeçen İbrahim Terzioğlu'nun, anne Fahriye Güler'in bu duruma kızmasıyla ertesi gün aynı yere götürerek, başından av tüfeğiyle vurduğu ve cesedi açılan kuyuya gömdüğü aktarıldı.

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AYNI YERE CESETLERİ GÖMMÜŞLER

İddianamede, sanıkların bir yıl sonra, ağabeyinin kaybolmasından İbrahim Terzioğlu'nu sorumlu tutan Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nu da öldürmeye karar verdiği belirtilerek, Fahriye Güler'in oğlu Barış'ın tatlısına uyku ilacı kattıktan sonra İbrahim Terzioğlu ve oğlu Arman Terzioğlu'nu eve çağırdığı, İbrahim Terzioğlu'nun da ilacın etkisiyle uyuyan Karaoğlu'nun başına demirle vurarak öldürdüğü anlatıldı. İddianamede, Barış'a ait cesedin de ağabeyinin olduğu yere gömüldüğü belirtildi.

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ANNE CİNAYETLERİ İTİRAF ETTİ

İddianamede ifadesine yer verilen Fahriye Güler, boşandığı eşinden olan iki oğlunun çalışmadığını, madde bağımlısı olduklarını, kendisine sürekli eziyet ettikleri için öldürdüklerini söyledi. İddianamede, anne, sevgilisi ve onun oğlunun, birlikte ve planlı hareket ederek cinayetleri işlediklerine dikkat çekilerek, her 3 sanığın da 'tasarlayarak canavarca hisle adam öldürmek' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame, Ankara Batı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

(DHA)

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