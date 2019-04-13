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Anneleri ölünce ortada kaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 15:15 | Son Güncelleme

Ağrının Taşlıçay ilçesinde 4 ay önce kanser hastası Birsen Kaya’nın vefatı geride bir dram bıraktı.

Anneleri ölünce ortada kaldılar

Ağrının Taşlıçay ilçesinde 4 ay önce kanser hastası Birsen Kaya’nın vefatı geride bir dram bıraktı. Yaşları 5,3,2 olmak üzere geride kalan 3 çocuğa inşaat işçisi Baba Ahmet Kaya bakıyor. Annenin vefatından sonra inşaatlardaki işlere gidemeyen Kaya maddi zorluklar yaşıyor.
Eski bir inşaat işçisi olan Baba Ahmet Kaya kanser hastası eşini 2 yıl süresince İzmir ve Erzurum’da tedavi etmek için komşularından borç para aldı. Eşini kaybedince baba Kaya bu sefer evde yalnız bırakamadığı çocuklarıyla ilgilenmek zorunda kaldı.
Eşinin hastane sürecinde çok borçlanan Kaya, ev kiralarının da birikmesiyle iyice maddi sıkıntı yaşamaya başladı. Çocukları için Sosyal Yardımlaşma vakfından aylık ücret alan Kaya bu ücretin kendilerine yetmediğini belirtti.
Şimdi bir ev ihtiyacının olduğunu belirten baba Kaya; "Eşim 4 ay önce vefat etti, 1 sene tedavi gördü, borcum var, evim kirada yardım etmek isteyenlerden Allah razı olsun, çocuklara şuan da ben bakıyorum çalışmak istiyorum, çalışamıyorum. Çocuklar Annelerini özlüyor. Bazen gece uyanan çocuklar annelerini özledikleri söylüyorlar. Bana sarılarak tekrar uyuyorlar" dedi.
Cumhurbaşkanı ve Savcı Sayan’dan Yardım İstedi
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’dan ev yardımı isteyen
Kaya; "Görüyorsunuz halimizi. Çok borçlandım, Evimiz çok kötü durumda. Başkanımız Savcı Sayan’dan ev konusunda destek istiyorum" diye konuştu.

Anneleri ölünce ortada kaldılar

Anneleri ölünce ortada kaldılar

Anneleri ölünce ortada kaldılar

Anneleri ölünce ortada kaldılar

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