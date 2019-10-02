Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 30’uncu gününde

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi 30’uncu gününe girdi.

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 30’uncu gününde devam ederken, ailelerin umutlu bekleyişi ise sürüyor. Diyarbakır’da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş ile eşi Hediye Begdaş, Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs’ta ortadan kaybolan oğulları Yusuf’un (16) HDP’liler aracılığıyla düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını iddia etti. 30 günden bu yana HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Celil Begdaş, oğlu için 30 gün değil 230 gün daha oturmaya razı olduğunu belirterek, oğlu getirilinceye kadar eylemi sürdüreceğini dile getirdi.

"Oğlumun sesini duysam bana yeter"

5 aydan bu yana oğlu Yusuf’tan bir haber alamadığını belirten baba Celil Begdaş, "Bugüne kadar hiçbir haber alamadım. Hiç kimse beni oğlum için aramadı. Burada bulunan aileler haber almış ise bilemiyorum fakat, bir telefon yada oğlumun sesini duysaydım bana yeterliydi. TBMM’de tatil bitti açıldı. Siyasilerden de çözüm noktasında bir duyarlılık bekliyoruz” dedi.