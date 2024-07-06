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    4. Annelerinden öğrendiği hamur işleri geçim kaynakları oldu! "Alın terimle çocuklarımı büyüttüm"

    Annelerinden öğrendiği hamur işleri geçim kaynakları oldu! "Alın terimle çocuklarımı büyüttüm"

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    06.07.2024 11:20
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    Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan ev hanımları annelerinden öğrendikleri hamur işlerini yaparak hem yöresel lezzetleri geleceğe aktarıyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

    Annelerinden öğrendiği hamur işleri geçim kaynakları oldu! "Alın terimle çocuklarımı büyüttüm"

    İlçede yaşamını sürdüren 65 yaşındaki Satı Çakırlar, 15 yaşında annesinden öğrendiği tandır böreğinin yapımının kendisi için yıllar sonra bir meslek haline geldiğini söyledi.

    Çakırlar, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelere gönderilmesi için yaptığı tandır böreğinin çok sevildiğini ve birçok teklif almaya başladığını anlattı.

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    İşini severek yaptığını dile getiren Çakırlar, "Misafirlerimize ve komşulara evde çok sık yapıyorduk. Depremzedelere de yardım amacıyla börek yapmaya geldim. İki ay burada depremzedelere tandır böreği yapıp gönderdik. Yaptıklarımı çok beğenince çalışmamı istediler. Sonrasına bu benim mesleğim oldu. İlçe dışından gelen müşterilerimiz özellikle çok seviyorlar. Çubuk'un meşhur yazma çöreği ve tandır böreğini yapıyoruz." diye konuştu.

    "HAMUR İŞLERİ SAYESİNDE ALIN TERİMLE ÇOCUKLARIMI BÜYÜTTÜM"

    Börek yapan 50 yaşındaki Havva Sağlam ise "Görme engelli oğlum var. Yıllarca ben onun peşindeydim, onun gözü oldum. Benim de desteğimle okudu, öğretmen oldu ve geçtiğimiz yıl evlendirdik. Ondan sonra ben de boşluğa düştüğümü hissettim. Şimdi bir yıldır ev kadınlarıyla birlikte tandır böreği yapmaya başladım." ifadelerini kullandı.

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    İlçedeki önemli günlerde yöresel ürünlerin ilgi gördüğünü anlatan Sultan Kodal da küçük yaşta annesinden birçok hamur işi yapımını öğrendiğini dile getirdi.

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    Kodal, bu sayede bir mesleği olduğunu belirterek "Annemden öğrendiğim hamur işleri sayesinde alın terimle çocuklarımı büyüttüm. Köy tandırında 12 ila 13 yaşında tandır böreği, yazma çöreğini yapmayı öğrendim. Annem ve babam hayvanlarımıza bakardı, bende onların yemeklerini hazırlar götürürdüm. Yıllar sonrada bu bizim mesleğimiz oldu." dedi. (AA)

    Express


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    Anahtar Kelimeler:
    Hamur
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