Annelerinin cenaze namazını kontrol noktasında kıldılar

Karantinadaki köyde vefat eden kadının İstanbul’dan gelen çocukları için cenaze namazı jandarma kontrol noktasında kılındı.

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Uluköy köyü, Hisar köyü ve Zafer köyü Covid-19 varyantı vakalarının görülmesi üzerine karantinaya alındı.

Karantinadaki Uluköy köyü İnebey Mahallesinde yaşayan Behice Özsoy hayatını kaybetti. Özsoy’un cenazesi için İstanbul’dan gelen çocuklarının köye alınmaması üzerine cenaze köyün giriş kısmında Jandarma ekiplerince kapatılan kontrol noktası yakınına getirildi.

Burada az kişinin katılımı ve sosyal mesafe tedbirleri altına kılınan cenaze namazının ardından Özsoy’un cenazesi köy mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.

