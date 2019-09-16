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"Annelerinizi dinleyin ve ilk fırsatta kaçın, devlete sığının"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 15:15 | Son Güncelleme

Muş Valisi İlker Gündüzöz: - "Diyarbakır'da terör örgütünün onun siyasi uzantılarıyla iş birliği içerisinde diğer örgütlenmeleriyle kaçırdığı çocukların anneleri gözü yaşlı bekliyor. O çocuklar da okuyabilirdi. O çocuklar için hiçbir şey geçmiş değil. Annelerinizi dinleyin ve ilk fırsatta kaçın, devlete sığının"

Muş Valisi İlker Gündüzöz, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin Diyarbakır'da gerçekleştirdiği oturma eylemiyle ilgili, "Diyarbakır'da terör örgütünün onun siyasi uzantılarıyla iş birliği içerisinde diğer örgütlenmeleriyle kaçırdığı çocukların anneleri gözü yaşlı bekliyor. O çocuklar da okuyabilirdi. O çocuklar için hiçbir şey geçmiş değil. Annelerinizi dinleyin ve ilk fırsatta kaçın, devlete sığının." dedi.

Vali Gündüzöz, İlköğretim Haftası dolayısıyla Merkez Fatih İlkokulunda düzenlenen etkinliğe katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Vali Gündüzöz ve protokol üyeleri, sınıfları gezerek çocuklara oyuncak dağıttı.

Gündüzöz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, anne babaların çocuklarının iyiliği ve mutluluğu için çaba sarf ettiğini anlattı.

Kendisinin de evlat sahibi olduğunu dile getiren Gündüzöz, "Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Onun için Allah annelere, babalara çocuklarının acılarını göstermesin, bu memlekete evlatlarının acısını göstermesin." dedi.

- "Diyarbakır annelerinin yanındayım"

Diyarbakır'da çocuğu dağa kaçırılan annelerin HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine değinen Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'da çocuklarını terör örgütünün onun siyasi uzantılarıyla iş birliği içerisinde diğer örgütlenmeleriyle kaçırdığı çocukların anneleri gözü yaşlı bekliyor. O çocuklar da okuyabilirdi. O çocuklar için hiçbir şey geçmiş değil. Annelerinizi dinleyin ve ilk fırsatta kaçın, devlete sığının. Terör örgütüne de çağrımız var; bu yeni gelen neslin karşısında, bu iradenin karşısında, bu aziz milletin iradesinin karşısında kimse duramaz. Yol yakınken yanlış yollardan dönün. Ben, Diyarbakır'daki annelerimizin ve babalarımızın yanlarında olduğumuzu, bir kez daha bu gözleri ışıl ışıl parlayan yavrularımızın yanından bir kere daha beyan etmek istiyorum."

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Garnizon Komutanı Albay İhsan Gökoğlan, Vali Yardımcısı Alper Çifci, İl Emniyet Müdür Vekili Erol Çengelcik, öğrenci ve öğretmenler ile aileleri de katıldı.

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