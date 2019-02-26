KADIN

Anneliğin gerçek yolculuğu! Sosyal medyadaki fotoğrafları unutun

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 26.02.2019 14:08 | Son Güncelleme

Dokuz ay boyunca içinizde bir insanı büyütmek kuşkusuz dünyanın en büyük, en heyecan veren olaylarından biri olsa gerek. Ancak bu heyecan zaman zaman kendini 'güvensiz' duygulara bırakabiliyor. Annenin değişen ruh durumlarına bir de doğum sonrası çatlaklar, fazla kilolar eklenince stres kaçınılmaz oluyor. Bununla birlikte, anne-bebek ürünleri üreten Mothercare firması tüm bu kaygılara ve güvensizliğe bir son vermek istiyor. İşte ses getiren reklam kampanyasından etkileyici anlar.

Anneliğin gerçek yolculuğu! Sosyal medyadaki fotoğrafları unutun

Hızlı kilo değişimi, değişen hormonlar, yeni, küçük bir insanın sorumluluğunu almak (yetememek hissi) anne adaylarında kaygıya neden olabiliyor. Bunlara yara izleri, doğum çatlakları eklenince güven kıran duygular daha da katlanıyor.

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Ancak Mothercare'in son reklam kampanyası kadınların doğum sonrası vücutlarını kabul etmeyi, barışmayı teşvik ediyor. Body Proud Mums kampanyası'nda 10 yeni doğum yapmış anne yer alıyor.

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Fotoğrafçı Sophie Mayanne tarafından çekilen fotoğraflar, dijital olarak manipülasyona uğramadan yayınlandı. Sophie'ye göre amaç, 'doğumdaki ham ve inanılmaz aynı zamanda duygusal tecrübeyi göstermek.

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Amaç, tüm şekil ve büyüklükteki annelerin bu fotoğraflarla bir şekilde tanımlanabilmeleri ve kusurlarından daha emin hissetmelerini sağlamak.'

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Mothercare'in ebeveynlik danışmanı Liz Day ise şunları söylüyor: ''Bu dürüst fotoğraflar doğum sonrası vücudun farklı gerçekliğini gösteriyor. Anneler için her vücudun güzel ve benzersiz olduğuna dair güvence vermesini umuyoruz. Cerrahi izlerden, çatlak izlerine kadar anneliğin gerçek yolculuğunu göstermek istiyoruz.''

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Ebeveynlik markası, yapılan bir ankete göre annelerin yüzde %80'inden fazlasının sosyal medyadaki 'gerçekçi olmayan vücutlar'dan etkilendiğini belirtiyor. Buna göre doğum yapmış anneler sıksık kendilerini sosyal medyadaki ünlülerle karşılaştırıyor.

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Ancak fotoğrafların çoğunun filtrelenmiş ve photoshoplanmış olduğuna dikkat edilmiyor. Bu da yeni annelerde kendine güvensiz bir zemin oluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
doğum sonrası çatlak izleri doğum sonrası vücut pozitifliği

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