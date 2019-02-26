Anneliğin gerçek yolculuğu! Sosyal medyadaki fotoğrafları unutun

Hızlı kilo değişimi, değişen hormonlar, yeni, küçük bir insanın sorumluluğunu almak (yetememek hissi) anne adaylarında kaygıya neden olabiliyor. Bunlara yara izleri, doğum çatlakları eklenince güven kıran duygular daha da katlanıyor.

Ancak Mothercare'in son reklam kampanyası kadınların doğum sonrası vücutlarını kabul etmeyi, barışmayı teşvik ediyor. Body Proud Mums kampanyası'nda 10 yeni doğum yapmış anne yer alıyor.

Fotoğrafçı Sophie Mayanne tarafından çekilen fotoğraflar, dijital olarak manipülasyona uğramadan yayınlandı. Sophie'ye göre amaç, 'doğumdaki ham ve inanılmaz aynı zamanda duygusal tecrübeyi göstermek.

Amaç, tüm şekil ve büyüklükteki annelerin bu fotoğraflarla bir şekilde tanımlanabilmeleri ve kusurlarından daha emin hissetmelerini sağlamak.'

Mothercare'in ebeveynlik danışmanı Liz Day ise şunları söylüyor: ''Bu dürüst fotoğraflar doğum sonrası vücudun farklı gerçekliğini gösteriyor. Anneler için her vücudun güzel ve benzersiz olduğuna dair güvence vermesini umuyoruz. Cerrahi izlerden, çatlak izlerine kadar anneliğin gerçek yolculuğunu göstermek istiyoruz.''