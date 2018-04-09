Annelik mi, cinsellik mi?

Cinsel hayatın eskisi gibi olup olmayacağını merak eden kadınlar, çocukları ile eşleri arasında kalıp kalmayacaklarını merak ederler
Kadınların bu merakları aslında pek te haksız temellere dayanmıyor. Çünkü, tıp dergilerinde yayınlanan araştırmalara ve uzman görüşlerine göre, son bir yıl içinde doğum yapan veya 5 yaşın altında çocuğu olan kadınlar cinsellikten daha çabuk soğuyor. Üstelik, kadınların birlikte olduktan yalnızca 12 ay sonra eşleriyle cinsel ilişkiye girme isteklerini kaybettikleri de yine araştırma sonuçlarından biri.
Çocuğu olanlar cinsellikten daha hızlı soğuyor
Doğum sonrasında yaşanan rahatsızlıklar, dikişler, vajinadaki ağrı veya kuruluk, göğüslerdeki şişlik ve ağrı, yorgunluk, halsizlik, karın bölgesindeki çatlaklar, bebeğin ağlaması, uyumaması gibi birçok neden kadınların tüm odaklarını bu yeni sürece çevirir. Çocukla baş etmek ve annelik sürecine ayak uydurmaya çalışan kadınlar bunun stresiyle boğuşurken, cinsel işlevleri de doğal şekilde etkilenir.
Çocuklarla çoğunlukla kadınların ilgilendiğini de hesaba katarsak, erkeklere göre cinsellikten biraz daha fazla uzaklaşırlar. Hatta çiftler arasındaki diyaloglar da zaman zaman bozulabilir cinsel ihtiyaçlar arka plana itilir, isteksizlik artar.
Uzman Klinik Psikolog Mehmet Başkak, British Medical Journal Open dergisinde yayınlanan bilimsel çalışma hakkında şu bilgileri veriyor:
“16-74 yaş aralığındaki 4 bin 839 erkek ve 6 bin 669 kadın arasında veri toplanmış ve her iki cinsiyet de zamanla aynı partnerle seks yapmaktan sıkıldıklarını söylerken, çalışmaya katılan kadınlar erkeklerden çok daha hızlı bir şekilde ilişki içinde cinsellikten sıkıldığını iddia etti”.
5 yaşın altında çocuğu olanlar etkileniyor
Yapılan çalışmalar ise, son bir yıl içinde doğum yapan veya 5 yaşın altında çocuğu olan kadınların cinsellikten daha çabuk soğuduğunu orta koydu.
Türkiye’de uzmanlara müracaat eden ve istek kaybından şikayet eden çiftlerde de bu durum açıkça görülüyor. Kadınlar ve erkeklerde, özellikle çocuk sahibi olduktan sonra cinsellikten uzaklaşmalar oluyor.
Annelik duygusunun zirveye ulaştığı ilk dönemlerde, anne için çocuğu onun ihtiyaçları birinci öncelikli oluyor ve cinsellik çoğu zaman geri plana itiliyor. Buna bir de gece uykusuz kalmalar ve stres eklenince kadın büsbütün cinsel aktivitelere karşı ilgi azalması yaşıyor.
Ne yapmalı?
Uzmanlar, bu yaşananların çok doğal ve normal bir süreç olduğuna dikkat çekiyor
Uzmanların önerileri şöyle;
“Çiftlerin cinsel açıdan sıkıntı yaşadığı bu dönemde erkeklere büyük iş düşüyor. Eşine duyduğu sevgi ve saygıyı unutmadan bunun geçici bir dönem olduğunun bilinciyle hareket etmeli, bu dönemde daha sabırlı ve şefkatli davranmalıdır.
Anneliğin ilk dönemlerinde kadınlarda oluşan isteksizlik ya da cinsel aktiviteye karşı ilgisizlik çocuğun bakımıyla ilgili dengeler sağlandığında normale dönebilmekle birlikte, bazı çiftlerde kalıcı bir soğukluğa sebep olabiliyor. Bu durumdaki çiftlerin destek alması ailenin mutluluğu için faydalı bir girişim olacaktır. Aralarındaki arzunun, ilginin ve sevginin güçlenmesi anlamında çiftlerin bir uzmanla çözüm arayışı sonuca hızlı ulaşmalarını sağlayacaktır.
Diğer yandan, hormonal değişimler vajinada kuruluk yapacağından normale dönene kadar kayganlaştırıcı ürünler kullanabilirsiniz.
Doktorunuzdan vajinadaki ağrıları azaltması için yüzeysel bir östrojen kremi isteyebilirsiniz.
Seks sırasında yan yana ve kadının üstte olduğu pozisyonları tercih edebilirsiniz.”
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