Annelik mi, cinsellik mi?

Cinsel hayatın eskisi gibi olup olmayacağını merak eden kadınlar, çocukları ile eşleri arasında kalıp kalmayacaklarını merak ederler

Kadınların bu merakları aslında pek te haksız temellere dayanmıyor. Çünkü, tıp dergilerinde yayınlanan araştırmalara ve uzman görüşlerine göre, son bir yıl içinde doğum yapan veya 5 yaşın altında çocuğu olan kadınlar cinsellikten daha çabuk soğuyor. Üstelik, kadınların birlikte olduktan yalnızca 12 ay sonra eşleriyle cinsel ilişkiye girme isteklerini kaybettikleri de yine araştırma sonuçlarından biri.

Çocuğu olanlar cinsellikten daha hızlı soğuyor

Doğum sonrasında yaşanan rahatsızlıklar, dikişler, vajinadaki ağrı veya kuruluk, göğüslerdeki şişlik ve ağrı, yorgunluk, halsizlik, karın bölgesindeki çatlaklar, bebeğin ağlaması, uyumaması gibi birçok neden kadınların tüm odaklarını bu yeni sürece çevirir. Çocukla baş etmek ve annelik sürecine ayak uydurmaya çalışan kadınlar bunun stresiyle boğuşurken, cinsel işlevleri de doğal şekilde etkilenir.

Çocuklarla çoğunlukla kadınların ilgilendiğini de hesaba katarsak, erkeklere göre cinsellikten biraz daha fazla uzaklaşırlar. Hatta çiftler arasındaki diyaloglar da zaman zaman bozulabilir cinsel ihtiyaçlar arka plana itilir, isteksizlik artar.