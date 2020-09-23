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Annenin feryadı karşılıksız kalmadı! Kızı aylar sonra ayağa kalktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 10:49 | Son Güncelleme

Edirne'de, kızlarının tekrar ayağa kalkabilmesi için 7 bin lira değerindeki uzun yürüme cihazı ortezini alamayan ailenin yardım çığlığına karşılıksız kalmayan hayırsever vatandaş sayesinde, küçük Aysu aylar sonra ayağa kalkabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Annenin feryadı karşılıksız kalmadı! Kızı aylar sonra ayağa kalktı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Habib Hoca Mahallesi’nde yaşayan 7 yaşındaki Aysu Caymaz, hastalığı nedeniyle 3 kez ameliyat geçirip ayağa kalkmış sonrasında ise uzun yürüme cihazı ortezinin küçük gelmesi ve ayaklarına uymaması nedeniyle yine tekerlekli sandalyeye mahkum kalmıştı.

ANNE YARDIM İSTEMİŞTİ

Anne Aynur Caymaz da Aysu’nun tekrar ayağa kalkabilmesi için yeni uzun yürüme cihazı ortezi yapılması gerektiğini ve bunun da maliyetinin yaklaşık 7 bin lira olduğunu belirterek, hayırsever vatandaşlara seslenerek yardım istemişti.

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Anne Aynur Caymaz'ın yardım çağrısına kayıtsız kalmayan Edirne'de bulunan bir ortopedi sahibi, indirim yaparak uzun yürüme cihazı ortezini 5 bin 400 liraya yapacağını açıkladı. Uzunköprülü bir aile de yardımda bulunarak uzun yürüme cihazı ortezinin yapılmasını sağladı.

AYLAR SONRA AYAĞA KALKTI

Ortopedide yapılan uzun yürüme cihazı ortezinin Aysu’ya takılmasıyla birlikte aylar sonra ayağa kalkabilen Aysu’nun mutluluğu gözlerinden okundu. Anne Aynur Caymaz da çok mutlu olduğunu belirterek, “Allah razı olsun” dedi.
Ortopedi sahibi Nazife Kaya da, cihazın fizik tedavi sürecinde de başarılı sonuçlar alınmasına yardımcı olacağını söyledi.

Kaynak: İHA

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