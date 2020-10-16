Annesi bile onu tanıyamıyor! Vücudunu siyaha boyatan mutant adam görenleri hayrete düşürüyor

İtalya’nın Aprilia kentinde yaşayan 27 yaşındaki Nicolo Saverino, kendini mutant adam olarak tanımlıyor. Ülkesi İtalya’nın da gündemine gelen genç aynı zamanda akrobat olarak çalışıyor. Vücudunu 18 yaşında değiştirmeye başlayan Saverino, gözlerini siyaha boyarken, bedeninin yüzde 70'ini de dövmelerle kapladı.

VÜCUT MODİFİKASYONU YAPTIRIYOR

İtalyan genç, vücudunun tamamını mürekkepleyerek, istediği görünüme kavuşmak istediğini söyledi.

Nicolo'nun ayrıca yüzünde 13 piercing bulunuyor. Dilini ikiye ayıran genç, kulak yarıkları ve alnındaki detaylarla dikkat çekiyor.

MUTANT ADAM: "SADECE BUNA PARA HARCIYORUM"

Nicolo Saverino, vücudundaki değişiklikleri, "Sadece buna para harcıyorum çünkü vücudumda değişiklik yapmayı ve yeni zorlukları seviyorum." sözüyle aktardı.

"GÜZELLİK KORKUDA"

"Güzelliği korkuda görüyorum" diyen Saverino, "Başkalarını kopyalamadan orijinal olmayı tercih ederim." dedi.

Hakkındaki kötü yorumları görmezden geldiğini belirten Saverino, ailesi ve arkadaşlarından görünümü hakkında destek aldığını ifade etti.



