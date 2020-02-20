Annesi ile tartışan babasını bıçaklayarak öldüren çocuk tahliye edildi

Olay, 14 Eylül’de saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, yakını için bankadan kredi çeken Halil İbrahim B. (48), taksitlerin ödenmemesi nedeniyle eşi Hatice B. ile tartıştı. Anne ve babasının tartıştığını gören S.B. (16), annesiyle tartışmaması konusunda babasına uyarıda bulundu. Uyarının kavgaya dönüşmesinin ardından S.B., mutfaktan aldığı bıçakla babasına saldırdı. Sol koltuk altından 3 kez bıçaklanan baba Halil B. kanlar içinde yere yığıldı. Komşuların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye sevk etti. Baba Halil B. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan 16 yaşındaki S.B. ise tutuklandı.

S.B.’nin yargılanmasına devam edilirken, Antalya Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık S.B., annesi Hatice B., yakınları ve taraf avukatları katıldı. Babasını isteyerek öldürmediğini söyleyen sanık ağlayarak, “Çok pişmanım. Okuluma devam etmek istiyorum. Ailemi çok özledim. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.