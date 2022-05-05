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Annesi kanlı mendili bulunca her şey değişti! Çektiği işkencenin sebebi...

05.05.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrlanda’da yaşanan olayda şimdilerde 21 yaşında olan model Megan McNeil, uzun yıllar boyunca çektiği ağrıların sebebinin bulunamaması yüzünden ölümden döndü. Saatte 15-20 kez tuvalete gitmek zorunda kalan genç kadın, ince bağırsaklarında yaşadığı bir hastalık nedeniyle tuvalete her girdiğinde kan gelmesi problemi ve ishal nöbetleri geçiriyordu. Annesinin tuvalette kanlı mendili fark etmesiyle yeniden doktor doktor gezmeye başlayan genç kız yıllar içinde birçok tedavi denedi.

Annesi kanlı mendili bulunca her şey değişti! Çektiği işkencenin sebebi...

Kuzey İrlanda'nın Belfast şehrinde yaşayan Megan McNeil uzun süredir tuvalete her girdiğinde kan gelmesi problemi yaşıyor ve ishal nöbetleri geçiriyordu. Yaşadığı bu durumu çevresindekilerle paylaşmaktan çekinen Megan, 17 yaşındayken annesinin tuvalette kanlı peçete bulunca yaşadıklarını anlatmak zorunda kaldı. Genç kız, "Annem bana hemen doktor randevusu aldı. Burada bana flexible (bükülebilir) sigmoidoskopi (kalın bağırsağı incelemek için kullanılan bir yöntem) yapıldı. İlk önce bağırsaklarımda sadece birkaç cm iltihaplanma olduğu söylendi ve proktit teşhisi kondu. İltihap giderici ilaçlarla evime gönderildim" dedi.

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Milliyet’te yer alan habere göre; Doktora gittikten sonraki 3 ay içerisinde giderek daha da kötüleşen Megan'ın kontrolsüz bir şekilde kanaması oldu ve saatte bazen 15-20 defa tuvalete gitmek zorunda kaldı. Günlerce, gecelerce tuvalette durmaktan yorulan Megan'ın psikolojisi de altüst oldu. Genç kız hastalığın her geçen gün şiddetlenen semptomlarıyla yaşamaya alışmıştı ve kendisine ne olduğu bir türlü bulunamıyordu.

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YERİNDEN BİLE KALKAMAZ HALE GELDİ

Kan kaybıyla birlikte hızla kilo da veren, deyim yerindeyse bir deri bir kemik kalan Megan başka bir doktora başvurdu. Bu sefer de doktorlar ona apandistinin patladığını söyledi ancak sorunun bu olmadığı çabucak anlaşıldı. Ağrıdan bayılmak üzere olan Megan'ın tansiyonu düşüyor, tuvalete bile gitmekte zorlanıyordu. Bir gün boyunca hastanede kalan genç kıza yapılan tüm tetkikler sonucunda 'ülseratif kolit' teşhisi kondu. Her 6-8 haftada bir damardan uygulanacak biyolojik ilaç tedavisi ve yüksek dozda steroid alması gerektiği de söylendi. Megan McNeil, "Bütün bu süreç yaklaşık 4 ay sürdü. Şikayetlerimin kontrol altına alınması için 1 ay hastanede kaldım" diye konuştu.

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Teşhisten sonra Megan tam bir yıl hastaneye gidip gelmeye devam etti. Ancak son birkaç ayda durumu kötüye gidiyordu. Aldığı ilaçların hiçbiri fayda etmiyor ve vücudu artık ameliyat olması gerektiğiyle ilgili sinyaller veriyordu, öyle de oldu... Acil bir şekilde ameliyata alınan Megan'a stoma (bağırsak) torbası takıldı. Bu ameliyatı olmasaydı muhtemelen ölmüş olabileceğini söyleyen Megan, "İnsanlar bu hastalığın sadece bağırsağı etkilediğini düşünüyor, ancak bundan çok daha fazlası" ifadelerini kullandı.

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Ameliyattan sonra iyileşme kaydeden Megan, uzun süre günlük rutin işlerini tek başına yapamadı. Megan için en büyük yıkım da bu hastalığın bedeninde yaratmış olduğu tahribattı. Doktorlar hastalığının onun anne olma ihtimalini oldukça düşürse de hâlâ umut olduğunu söylüyor. 21 yaşındaki Megan ise kendisi gibi bu sorunlarla mücadele eden ve hastalığına teşhis konulamayan insanlar için sosyal sorumluluk projeleri düzenliyor. Sosyal medya aracılığıyla yaşadıklarını anlatan genç kız, büyük markalar için de modellik yapıyor.

'HAYATIN SONU DEĞİL, BANA HAYATIMI GERİ VERDİ'

Vücudunda bir torbayla gezen Megan, "Birçok kişi bunu hayatın sonu olarak görüyor, oysa bana hayatımı geri verdi. Benzer yolculuktan geçen ve kimsenin kendini anlamadığını hisseden gençler için abla figürü olmak istiyorum. Farkındalığı artırmak çok önemli" yorumunu yaptı. Megan McNeil şimdi eskisinden çok daha iyi. Her şeyden önce teşhisi konulmuş bir hastalığı ve işe yarayan bir tedavisi var. Artık ne yapması gerektiğini çok daha iyi bilen Megan'ın ise hislerini şöyle özetledi:

"Vücudum benden çok şey aldı, yıllarca bana ihanet etti. Şimdi onu geri kazanmaya ve binlerce kişinin yaşadıklarını göstermeye hazırım."

'YAŞAMI TEHDİT EDECEK KADAR TEHLİKELİ'

Ülseratif kolit bağırsakları etkileyen, iltihaplanmaya bağlı olarak oluşan bir hastalık. Türkiye'de ise yaklaşık 100-120 bin inflamatuvar bağırsak hastası olduğu tahmin ediliyor. Ülseratif kolit hastaları da bu grubun içerisinde yar alıyor.


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