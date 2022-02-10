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Annesi kediyi ezmemek için bariyere çarpmıştı! 27 gün sonra Ege'den acı haber

10.02.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da meydana gelen kahreden olayda kediyi ezmemek için bariyerlere çarpan Merve Cingöz'ün kazada yaralanan oğlu Ege Barçın hayatını kaybetti. 27 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren minik Ege, bugün tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazada Merve Cingöz'ün eski kayınvalidesi Mediha Barçın da yaşamını yitirmişti.

Annesi kediyi ezmemek için bariyere çarpmıştı! 27 gün sonra Ege'den acı haber

Merve Cingöz, 14 Ocak'ta, hafif ticari araçla Konya'daki hastaneden Karaman'a dönmek için yola çıktı. Cingöz, Karaman- Konya yolunun 8'inci kilometresinde aniden yola fırlayan kediye çarpmamak için araçla manevra yaptı. Cingöz'ün kontrolünü yitirdiği araç, refüjdeki bariyerlere çarptı ve kendisiyle birlikte araçta bulunan oğlu Ege Barçın, eski kayınvalidesi Mediha Barçın ve Emine Çay (53) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KALBİ DURAN EGE, TEKRAR HAYATA DÖNDÜRÜLMÜŞTÜ

Kaza yerinde kalbi duran Ege Barçın ve Mediha Barçın ile Merve Cingöz ve Emine Çay, sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mediha Barçın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ege Barçın ise müdahalenin ardından yeninden hayata döndürülerek, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

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27 GÜN SONRA ACI HABER

Oğluyla aynı ambulansla hastaneye gelen anne Merve Cingöz, Ege ambulanstan indirilirken sinir krizi geçirdi. Yakınlarının teskin etmeye çalıştığı Merve Cingöz, sarıldığı kadına "Anne kedi çıktı önümüze" diyerek gözyaşı döktü. Konya'daki hastanede 27 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren minik Ege, bugün tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Merve Cingöz ve Emine Çay ise kazadan kısa süre sonra tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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(DHA)

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trafik kazası Karaman
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