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Annesi kızını boğarak katletmişti... Görüntüler ortaya çıktı! Kızını ölüme böyle götürmüş

02.02.2023 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 6 yaşındaki yabancı uyruklu kız çocuğu Aya N.'nin boş arazide cansız bedeni bulunmuştu. Küçük kızın, annesi Nuhha C. tarafından boğularak öldürüldüğü belirlendi. Kan donduran olayla ilgili görüntüler de ortaya çıktı. Kamera görüntülerinde, cani annenin küçük kızını elinden tutarak ölü bulunduğu boş araziye götürme anları saniye saniye yer aldı. İşte korkunç olayın detayları...

Annesi kızını boğarak katletmişti... Görüntüler ortaya çıktı! Kızını ölüme böyle götürmüş

Dehşete düşüren olay, 30 Ocak 2023 günü Şahinbey ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde mahallede bulunan boş arazide yerde hareketsiz şekilde yatan bir çocuğu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede hareketsiz şekilde yatan kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından boş arazide ölü bulunan çocuğun 6 yaşındaki yabancı uyruklu Aya N. olduğu belirlendi.

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KATİL ZANLISININ ANNE OLDUĞU BELİRLENDİ

Yaşanan acı olayın ardından geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı olarak anne Nuhha C.'yi gözaltına aldı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan katil zanlısı anne Nuhha C. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan 6 yaşındaki Aya N.'nin annesi Nuhha C. tarafından öldürülmeye götürüldüğü anların yürek yakan güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, cani annenin küçük kızı Aya'yı elinden tutarak boş araziye götürdüğü anlar saniye saniye yer aldı.

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Daha sonrasında ise anne Nuhha C.'nin görüntülerin bitiminin ardından boş araziye götürdüğü kızı Aya'yı boğarak öldürerek olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziantep

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