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  4. Annesi tabutuna sarılarak ağladı! Aydın'daki KYK yurdunda hayatını kaybeden Zeren gözyaşları içinde toprağa verildi

Annesi tabutuna sarılarak ağladı! Aydın'daki KYK yurdunda hayatını kaybeden Zeren gözyaşları içinde toprağa verildi

27.10.2023 15:49 | Son Güncelleme:
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Aydın'da önceki gece kaldığı KYK yurdunun arızalanan asansöründe hayatını kaybeden Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi 22 yaşındaki Zeren Ertaş, İstanbul Pendik'te gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede anne Serpil Ertaş ile Zeren'in arkadaşlarının gözyaşları sel oldu.

Akın-Serpil Ertaş çiftinin çocukları olan 22 yaşındaki Zeren Ertaş, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde 4'üncü sınıf öğrencisi olarak öğrenim görürken kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunun arızalanan asansöründe hayatını kaybetti.

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ANNESİ, TABUTUNA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Aydın’daki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Zeren Ertaş'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere İstanbul'da Pendik Kurtköy Merkez Camii'ne getirildi. Anne Serpil Ertaş, kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Son yolculuğunda Zeren'i yalnız bırakmayan arkadaşları da gözyaşlarına hakim olamadı.

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Cenazeye Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik İlçe Emniyet Müdürü Murat Milletsever, CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Zeren Ertaş'ın arkadaşları ve aile yakınları katıldı. (İHA)

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